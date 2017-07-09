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Politika

HDP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Selahattin Demirtaş milyonların iradesidir

"Anayasa Mahkemesi’ni açıkça tehdit etmektedir"

09 Temmuz 2017 14:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili sözlerine yanıt geldi. HDP’den yapılan açıklamada, "Selahattin Demirtaş terörist değil, HDP'nin eş Genel Başkanı ve milyonların iradesidir. Milletvekilidir" denilerek Erdoğan’ın konuşması için ‘devam eden davalara müdahale’ olarak nitelendirildi.

Açıklamada, “Selahattin Demirtaş terörist değil, HDP’nin Eş Genel Başkanı ve milyonların iradesidir. Milletvekilidir. Cumhurbaşkanlığı’na aday olmuş onurlu bir kişidir. Mücadelesi ve fikirleriyle Türkiye’de yaşayan halkların gönlünde ve zihninde yer etmiş, umut olmuş bir insandır ve siyasetçidir” denildi.

Erdoğan’ın konuşmasının Demirtaş hakkındaki davalara müdahale olduğu savunulan açıklamada, “Erdoğan bu ifadesiyle sürmekte olan davalara ve yargıya açıkça müdahale etmekte, karar dikte etmekte, karar yazdırmaktadır. Aynı zamanda Anayasa Mahkemesi’ni açıkça tehdit etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Erdoğan’ın sözlerinin “kabul edilmez” olduğu belirtilen açıklamada, uluslararası hukuk alanında “hesap sorulacağı” denildi.

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