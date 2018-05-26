HDP'de yeni 7 vekil adayı belli oldu

DİYARBAKIR,(DHA) - HDP\'de, Yüksek Seçim Kurulu\'nun milletvekili adaylığına uygun şartları taşımadıkları gerekçesiyle değiştirilmelerini istediği 7 milletvekili adayının yerlerine yeni isimler belirlendi.

Yüksek Seçim Kurulu, milletvekili adaylığına uygun şartları taşımadığı gerekçesiyle HDP\'nin listelerinde 7 adayın değiştirilmesini istedi. YSK\'nın uyarısı üzerine bu 7 kişinin yerine, yeni isimler belirlendi.

Adaylığı açıklandıktan sonra 9 yıl 2 aylık hapis cezası onanan Batman 1\'inci sıra milletvekili adayı İdris Baluken’in yerine HDP’nin YSK üyesi Mehmet Rüştü Tiryaki gösterildi. İstanbul 3\'üncü bölge, birinci sıra adayı Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turgut Öker’in yerine Zeynel Özen, Şırnak 1\'inci sıra milletvekili adayı Abdullah Güngen’in yerine ise Hasan Özgüneş gösterildi. Şırnak milletvekili adayı Leyla Birlik’in yerine 4\'üncü sıradaki Nuran İmir 2\'nci sıraya alınırken, Serdar Küni de 4\'üncü sırada aday gösterildi. Bursa 1\'inci bölgeden aday gösterilen Yüksek Akgün\'ün yerine Adnan Şahin, Gaziantep 2\'nci sıradan gösterilen Bedriye Yorgun’un yerine Berivan Özpolat Şimşek aday gösterildi.