HDP'de Kongre öncesi Demirtaş sesleri

Ankara Arena Spor Salonu’nda 11 Şubat günü yapılacak 3. Olağan Kongre için hazırlıklarını sürdüren HDP'de, teşkilat ve tabandan eş başkanlık için, bir yıldan uzun süredir Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve kısa süre önce yeniden aday olmayacağını açıklayan Selahattin Demirtaş'ın adı yükseldi.

Demirtaş’ın yeniden aday gösterilmesine ilişkin beklenti ve taleplerin, çarşamba günü toplanması beklenen partinin yetkili kurulu Merkez Yönetim Kurulu (MYK)’da gündeme gelmesi bekleniyor. Demirtaş, MYK’nın gündeminde ayrı bir başlık olarak yer almıyor; ancak tabandan yükselen sesler, konunun açılması anlamını taşıyor.

Erdoğmuş: Kitlenin genel anlamda beklentisi ve talebi Demirtaş yönünde

Kongre çalışmalarıyla ilgili bilgi veren MYK Üyesi, HDP Halklar ve İnançlar Komisyonu Sözcüsü Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, Demirtaş gündemiyle ilgili olarak, “Nereye giderseniz, kiminle muhatap olursanız olun eğer böyle konuya giriyorsanız kitlenin beklentisi o yönde. Doğrusu Selahattin Bey sadece patimiz ve kitlemiz için değil Türkiye için gerekli olan bir şahsiyettir” diye konuştu.

Tabandan yükselen Demirtaş taleplerinin bu yönüyle Çarşamba günü toplanacak MYK’de değerlendirileceğini vurgulayan Erdoğmuş’un T24’e yaptığı değerlendirmeler şöyle:

“Bakınca her birimizin sayın Demirtaş’ın bu sorumluluğu taşımaya devam etmesi yönünde bir arzusu var. Takdir edersiniz ki; siyaset ve partiler, kendi mekanizmaları, kendi sistematiği zaman zaman bu arzu talep ve beklentilerin biraz daha fevkinde işler. Onlar biraz daha ilkesel davranır. Bu ilkesel davranma önerisi bizzat sayın Demirtaş’tan geldi. 'İlkesel davranalım; biz cezaevindeyiz, kendi pozisyonumuzu ve üzerimizi düşen sorumluluğu yeterince yerine getiremiyoruz, o nedenle partinin ilkelerini çalıştıralım' dediler. Şu anda partinin ilkeleriyle ihtilaçları arasında sanki birbirini alıp veriyor. Sonuçta bu ikisi birleşecek.

"Sürpriz olacaksa kongre öncesinde olur”

"Kararı başta Demirtaş verecek, daha önceki teklif ondan geldi ve olmayacağını kendileri deklare etti. Sürpriz olacaksa kongrede olmaz. Kongre öncesi olur, bu hafta MYK toplantısı var. Konu bu değil, genel başkanlıkla ilgili tartışmalar sürüyor. Muhtemelen tabandan yaptığımız görüşmelerden edindiğimiz intibaları da MYK’da aktarırken görüşmeleri olur."