Kulis: HDP'de görüş ayrılığı var, Selahattin Demirtaş'a tekrar adaylık önerisi sunulabilir

HDP’nin üçüncü olağan kongresine sayılı günler kalmasına karşın parti içinde eş genel başkanların kim olacağı konusunda bileşenlerin görüş ayrılığı yaşadığı ifade ediliyor. Parti içinde aday olmayacağını açıklayan Selahattin Demirtaş’a tekrar adaylık önerisi sunulması da dillendiriliyor.

HDP’nin kongresine sayılı günler kala parti içinde eş genel başkan olacak isim konusunda hâlâ karar alınamadı. Geçen hafta sonunda önce Parti Meclisi (PM) ardından Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantılarını gerçekleştiren HDP’de, hafta içinde ise MYK üyeleriyle kongreye yönelik toplantılara devam edildi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, HDP’nin yeni dönemde eş genel başkanlarının kimler olacağı konusunda çalışmaların bu hafta içinde tamamlanıp kamuoyuna duyurulması bekleniyordu.

Edinilen bilgiye göre parti içinde özellikle bileşenler arasında bazı fikir ayrılıkları yaşandığı ve nedenle de henüz eş genel başkanların kimler olacağı konusunda ortak bir iradeye varılamadığı iddia ediliyor. Bileşenlerin eş genel başkan adayı konusundaki görüşünü belirtmesinin ardından HDP’nin içindeki Türk-Kürt eş genel başkan dengesi gözetilerek isimlerin belirleneceği belirtiliyor. Eş genel başkanların kimler olacağı konusunda bir uzlaşı sağlanmaması durumunda adayların kongrede yarışacağı ifade ediliyor.

‘Demirtaş’ önerisi

HDP’nin ocak ayı boyunca yapılan konferanslarında parti tabanından Demirtaş’ın ikna edilmesine yönelik yoğun talepler de gelmişti. Parti içinde söz konusu talebin ciddi bir şekilde ele alındığı da bildirildi. Bileşenlerin kendi içlerinde görüş ayrılığı yaşamalarının başında Demirtaş’ın tekrar aday gösterilmesi talebi de bulunuyor. Parti içinde henüz net bir karar alınmasa da Demirtaş’a tabandan gelen öneri ve yapılan toplantılar sonucunda adaylık önerisinde bulunulabileceği de konuşuluyor.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın aday olmayacağını açıklamasının ardından HDP içinde erkek eş genel başkan olarak Ayhan Bilgen, Osman Baydemir ve Ahmet Yıldırım gibi isimler konuşulmaya başlanmıştı. Kadın eş genel başkan için de Serpil Kemalbay, Hüda Kaya, Filiz Kerestecioğlu ve Pervin Buldan’ın isimleri dile getirilmişti. Hem kamuoyunda hem de parti içinde isim tartışmalarına son vermek için yapılan toplantılarda eş genel başkanların kimler olacağının bu hafta içinde belirlenmesi bekleniyordu.