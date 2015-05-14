HDP YSK’ya dördüncü kez başvurdu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim güvenliğini ihlal eden eylemlerinin devam ettiğini belirterek, bunların engellenmesi amacıyla 4. kez Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Yasanın 49 ve devamı maddelerindeki “Seçim Propagandası” maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle bir kez daha yapılan başvuruda cumhurbaşkanının seçim yasasını ihlal etmeye devam ettiği belirtildi.

HDP MYK Üyesi Pervin Oduncu imzası ile YSK’ye yapılan 4’üncü başvuruda şu ifadelere yer verildi:

“Bundan önce üç kez Yüksek Seçim Kurulu’na başvurmuş; Sayın Cumhurbaşkanının uzunca bir süredir Anayasal tarafsızlığına ve tarafsızlık yeminine aykırı olarak iktidar partisi yöneticisi gibi davrandığını, Devletin ve dolayısıyla halklarımızın olanaklarını kullanarak açılışlara katıldığını, mitingler düzenlediğini, partimiz ve Eş Genel Başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş ile diğer muhalefet ve ana muhalefet partileri ve genel başkanlarının (adlarını ve programlarının içeriğini de anarak) aleyhine açıklamalarda bulunduğunu, kutsal dini duyguları istismar edecek biçimde dini semboller kullandığını, dolayısıyla 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilecek 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin dürüstlük içerisinde yürütülmesini engellediğini belirtmiş, bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Makamının saygınlığına gölge düşürülmeyecek biçimde uyarılmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını istemiştik. Yüksek Seçim Kurulu bugüne kadar istemlerimizin reddine karar vermiştir. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı, üzülerek belirtmek isteriz ki, kurulunuzun kararlarından cesaret alarak, seçim propaganda ilkelerine aykırı hareket etmekte, seçimlerin dürüstlüğüne gölge düşürmektedir.

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ‘Seçimlerin genel yönetim ve denetimi’ başlıklı 79 uncu maddesinde; ‘Seçimlerin, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılacağı, seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme görevinin Yüksek Seçim Kurulunun olduğu, Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamayacağı’ kurala bağlanmıştır. Yukarıdaki açıklamalar, Sayın Cumhurbaşkanının yansızlık ilkesine aykırı hareket ettiğini, 298 sayılı Yasanın 49 ve devamı maddeleri ile seçim yasaklarına aykırı davrandığını göstermektedir. Yüksek Seçim Kurulu’nun, seçimin düzen içinde ve dürüstlük ilkelerine uygun olarak yapılmasının sağlanması amacıyla, gerekli önlemleri almasını ve sonucu hakkında partimizin bilgilendirilmesini umuyoruz.”

Ne olmuştu?

HDP, seçim yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın uyarılması için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) 5 Mayıs 2015 tarihinde başvuruda bulunmuş, aynı gün içinde yapılan ilk başvuru “Cumhurbaşkanının seçim yasalarını açıkça ihlali” gerekçesiyle YSK’ya yaptığı ikinci başvuru da “Cumhurbaşkanını denetleme yetkimiz yok” denilerek reddedilmişti.

HDP 9 Mayıs 2015 tarihinde ise , “seçim güvenliğinin ihlal edildiği ve Cumhurbaşkanı’nın Anayasadaki yetkilerini aşarak bir parti lehine seçim çalışması yürüttüğü” gerekçesiyle YSK’ya yaptığı başvuruların reddi üzerine Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.