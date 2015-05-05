YSK, HDP'nin Erdoğan başvurusunu reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), HDP'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "seçim yasaklarını açıkça ihlal ettiği gerekçesiyle uyarılması" istemiyle yaptığı başvuruyu oybirliğiyle reddetti.

Yüksek Seçim Kurulu, HDP'nin yaptığı başvuruyu görüşerek karara bağladı.

YSK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "seçim yasaklarını açıkça ihlal ettiği gerekçesiyle uyarılması" istemiyle yaptığı HDP tarafından yapılan başvuruyu oybirliğiyle reddetti. HDP, "milletvekili genel seçiminin düzen içinde ve dürüstlük ilkelerine uygun olarak yapılmasının sağlanması" amacıyla YSK'ya başvurmuştu.

Başvuruda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim yasalarını açıkça ihlal" ettiği iddia edilerek, YSK'nın "seçimin düzen içinde ve dürüstlük ilkelerine uygun yapılmasının sağlanması amacıyla cumhurbaşkanlığı makamının uyarılması ve yayın ilkelerine uygun davranılmasının sağlanması için gerekli önlemleri alması" istenmişti.