HDP yol haritasını yarın açıklayacak

HDP'nin Meclis grubu ve MYK'si bugün Diyarbakır'da toplandı. Alınan kararın yarın kamuouyu ile paylaşılacağı belirtildi. Açıklanacak karar için avukatların bugün eş genel başkanları Edirne ve Kandıra Cezaevinde ziyaret ederek, görüşlerini aldığı öğrenildi.

DHA’da yer alan habere göre, HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu toplam 9 milletvekilinin tutuklanması üzerine HDP'nin Meclis grubu ve MYK'si bugün Diyarbakır'da toplandı. Yaşanan gelişmelerin tartışılacağı ve bundan sonraki tutum ve yol haritasının belirleneceği açıklanan toplantıyla ilgili bugün açıklanması planlanan bildiri, yarına kaldı. Meclis'ten çekilme dahil her türlü öneri ve görüşlerin tartışıldığı toplantıyla ilgili açıklama yarına bırakılırken, HDP'nin tutuklu eş genel başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ ile bugün bulundukları cezaevlerinde, avukatları aracılığı ile görüşme gerçekleştirildiği öğrenildi.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan Eş Genel Başkan Demirtaş ile avukatı statüsüyle görüşen partinin Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, bir grup avukat arkadaşlarının da Kandıra Cezaevi'nde bulunan Eş Genel Başkan Figen Yüksekdağ ile görüştüğün Adana'da HDP il ve yöneticileri ile mahalle başkanlarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda partinin İl Eş Başkanı Hüseyin Beyaz'ın da arasında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. ü belirterek belirterek, "Eş genel başkanlarımızın görüş ve önerilerini Diyarbakır'da bulunan Meclis grubu ve arkadaşlarla da paylaşacağız. Eş genel başkanlarla yapılan görüşmeyle ilgili basın toplantısı da düzenleyebiliriz" dedi.