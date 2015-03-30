T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP yetkileri: Hakikat Komisyonu yoksa PKK kongresi de yok

HDP kanadına göre, Meclis’te Hakikatler Komisyonu kurulmadan Öcalan’ın silahsızlanma konusunun görüşülmesi için çağrı yaptığı PKK kongresi toplanmayacak

30 Mart 2015 15:11

Çözüm sürecinde Abdullah Öcalan’ın Hakikatler Komisyonu’nun kurulması yönündeki talebine karşın TBMM’nin seçim nedeniyle bir hafta sonra kapanacak olması süreçteki takvimi sıkıştırdı. TBMM kapansa bile parlamentonun olağanüstü toplanarak Hakikatler Komisyonu kurulması gerektiğine işaret eden HDP yetkilileri; komisyon kurulmadan Öcalan’ın silahsızlanma konusunun görüşülmesi için çağrı yaptığı PKK kongresinin toplanmayacağına dikkat çekti.

Çözüm süreci kapsamında tarafların 28 Şubat’ta Dolmabahçe’de yaptığı ortak açıklamayla Abdullah Öcalan’ın PKK kongresinin toplanması çağrısı kamuoyuna duyurulmuştu. Ancak Öcalan’ın bu çağrısının bir niyet beyanı olduğu, hükümetin bu kapsamda atması gereken adımlar olduğu belirtiliyordu.

Mahmut Lıcalı'nın Cumhuriyet'te yayımlanan haberine göre, silahsızlanma amacıyla PKK kongresinin toplanması için Öcalan’ın talep ettiği koşullardan birini de TBMM’de Hakikatler Komisyonu kurulması oluşturuyor. Dolmabahçe açıklamasının üzerinden bir ay geçmesine karşın bu konuda hiçbir adım atılmazken, TBMM’nin de genel seçimler nedeniyle bir hafta sonra kapanacak olması süreçte takvimin sıkışmasına neden oldu.

 

‘Meclis’in kapanması engel değil’

 

Seçim atmosferine girilmesiyle birlikte Nisan ayının sonunda toplanması beklenen PKK kongresinin tarihinin de Mayıs ayına hatta seçim sonrasına kalabileceği konuşulmaya başlandı. HDP yetkilileri, PKK kongresinin toplanması için parlamentoda Hakikatler Komisyonu’nun toplanması gerektiğini vurguluyor. Meclis’in bir hafta sonra kapanacak olmasının komisyonun kurulmasına engel oluşturmayacağını belirten HDP yetkilileri, “Meclis kapansa bile komisyon kurulabilir, gerekirse Meclis olağanüstü toplanır” diyor.

 

Seçim sonrasına kalmamalı

 

HDP yetkilileri, Hakikatler Komisyonu’nun kurulmasının 7 Haziran Genel Seçimleri sonrasına bırakılmasının seçim sonrasında siyasi yapının belirsiz olacağı ve Ortadoğu’da farklı gelişmeler yaşanabileceği gerekçesiyle doğru olmadığını bildiriyor.

ETİKETLER

hdphakikat komisyonupkkkongreçözüm sürecisilahsızlanma

İlgili Haberler

Erdoğan: Ben bu milletin başkanıyım, PKK silah bırakmadan daha fazla bu sürece devam edemeyiz

'Sanki bu ülkede Kürt sorunundan başka mesele yok. Bu, ülkeyi bölmeye gayret etmektir'

Genelkurmay Başkanı Necdet Özel: Suriye'deki ortam PKK'yı meşrulaştırıyor

'Bölücü terör örgütü, kendisini ve uzantılarını masum göstererek farklı bir algı oluşturmaya çalışmaktadır'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24