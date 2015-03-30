HDP yetkileri: Hakikat Komisyonu yoksa PKK kongresi de yok

Çözüm sürecinde Abdullah Öcalan’ın Hakikatler Komisyonu’nun kurulması yönündeki talebine karşın TBMM’nin seçim nedeniyle bir hafta sonra kapanacak olması süreçteki takvimi sıkıştırdı. TBMM kapansa bile parlamentonun olağanüstü toplanarak Hakikatler Komisyonu kurulması gerektiğine işaret eden HDP yetkilileri; komisyon kurulmadan Öcalan’ın silahsızlanma konusunun görüşülmesi için çağrı yaptığı PKK kongresinin toplanmayacağına dikkat çekti.

Çözüm süreci kapsamında tarafların 28 Şubat’ta Dolmabahçe’de yaptığı ortak açıklamayla Abdullah Öcalan’ın PKK kongresinin toplanması çağrısı kamuoyuna duyurulmuştu. Ancak Öcalan’ın bu çağrısının bir niyet beyanı olduğu, hükümetin bu kapsamda atması gereken adımlar olduğu belirtiliyordu.

Mahmut Lıcalı'nın Cumhuriyet'te yayımlanan haberine göre, silahsızlanma amacıyla PKK kongresinin toplanması için Öcalan’ın talep ettiği koşullardan birini de TBMM’de Hakikatler Komisyonu kurulması oluşturuyor. Dolmabahçe açıklamasının üzerinden bir ay geçmesine karşın bu konuda hiçbir adım atılmazken, TBMM’nin de genel seçimler nedeniyle bir hafta sonra kapanacak olması süreçte takvimin sıkışmasına neden oldu.

‘Meclis’in kapanması engel değil’

Seçim atmosferine girilmesiyle birlikte Nisan ayının sonunda toplanması beklenen PKK kongresinin tarihinin de Mayıs ayına hatta seçim sonrasına kalabileceği konuşulmaya başlandı. HDP yetkilileri, PKK kongresinin toplanması için parlamentoda Hakikatler Komisyonu’nun toplanması gerektiğini vurguluyor. Meclis’in bir hafta sonra kapanacak olmasının komisyonun kurulmasına engel oluşturmayacağını belirten HDP yetkilileri, “Meclis kapansa bile komisyon kurulabilir, gerekirse Meclis olağanüstü toplanır” diyor.

Seçim sonrasına kalmamalı

HDP yetkilileri, Hakikatler Komisyonu’nun kurulmasının 7 Haziran Genel Seçimleri sonrasına bırakılmasının seçim sonrasında siyasi yapının belirsiz olacağı ve Ortadoğu’da farklı gelişmeler yaşanabileceği gerekçesiyle doğru olmadığını bildiriyor.