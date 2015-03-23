Erdoğan: Ben bu milletin başkanıyım, PKK silah bırakmadan daha fazla bu sürece devam edemeyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tartışmaya yol açan "Kürt sorunu yoktur" açıklamalarına bir kez daha değinerek, "Yatıp kalkıp Kürt sorunu diyorlar. Sanki bu ülkede Kürt sorunundan başka bir sorun yok. Türkiye'de artık Kürt sorunu yoktur, Kürt kardeşlerimin sorunu vardır" dedi. Erdoğan, "Bir yıl önce Nevruz'da yine silah bırakılacağı söylenmişti. Ne oldu Uygulamaya bakarız, uygulama görmeden bunlara inanmak mümkün değil. Dolayısıyla uygulamayı görelim. PKK silah bırakmadan daha fazla devam edemeyiz" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Marjinal, ateist, inançsız, bu toprakların değerinden kopuk akımlar, çıkıp da bizim birbirimize olan muhabbetimizi yeniden tanımlayamazlar" diye konuştu.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda muhtarlar buluşmasında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Biz bu coğrafyanın insanları olarak birbirimize kenetlenebilsek, dışardan hiçbir güç bizim aramıza nifak sokamaz. Biz emredildiği gibi birbirimizi kardeş görsek, Allah’ın ipine sımsıkı sarılsak, inanın dışarıdan hiçkimse gelip de bizim ağzımızın tadını bozamaz. Bu coğrafyanın tüm bireyleri ellerini şöyle kenetleyecek, başını da iki elinin arasına alacak ve başkalarını suçlamadan önce kendi muhasebesini yapmak suretiyle yoluna devam edecektir."

'Ne Sünni kazanıyor ne Şii'

"Sünniler ile Şiiler'in birbirleriyle çatışması dışarıdan birilerine fayda sağlıyor. Sünniler'in aklı yok mu, Şiiler'in aklı yok mu, bir takım terör örgütlerinin vahşice saldırıları, o terör örgütlerine değil, onları kukla gibi oynatanlara fayda sağlıyor. O terör örgütlerine sempati duyanların, kol kanat gerenlerin Allah aşkına hiç aklı yok mu? Kuranı Kerim’de Rabbimiz bizi uyarıyor, 'Hiç akletmez misiniz, tefekkür, tezekkür etmez misiniz?' İşte akledilmediği için Şii ya da Sünni üzerine bombaları bağlayıp bir camiye girip ibadet eden Müslümanları barbarca katledilebiliyor. Yemen’de olanları duyuyorsunuz değil mi? 350 bin insanın katili, sırf mensubu olduğu mezhep nedeniyle hoş görülebiliyor. Katliamları, barbarlığı maalesef destek görebiliyor. Babası, Humus’ta 30 bin insanı öldürdü, kendisi 11 kat insanı Suriye’de öldürdü. Genlerine işlemiş bunların. İnanın ne Sünni kazanıyor, ne de Şii. Ne Türk kazanıyor, ne de Kürt, Arap kazanıyor. Her zaman kaybeden biz, Müslüman. Kazanan ise bizim kardeşlerimizi birbirleriyle çatıştıranlar oluyor."

'Kürt kardeşlerimizle omuz omuza savaştık'

"6-8 Ekim tarihlerinde olan olayları unutmayalım, gezi olaylarında olanları unutmayalım. Vatandaşlarımızın araçları dükkanları nasıl yakıldı, yıkıldı unutmayalım. Belediyelerin otobüslerinin nasıl yakıldığını unutmayalım. Bütün bunlar nerede oluyor? Kendi ülkemizde olanlar da bunlar. Türkler ile Kürtler'in kardeşliği öyle sıradan pamuk ipliğine bağlı bir kardeşlik değildir. Bunun özellikle bilinmesini isterim. Özellikle genç nesillerin, kardeşliğin boyutunu, derinliğini, ruhunu çok çok iyi anlamasını gönülden arz ederim. Biz Malazgirt Savaşı'nda Kürt kardeşlerimizle omuz omuza savaştık, Haçlı seferlerine karşı omuz omuza savaştık."

'Ortak tarihimiz 30-40 yıldan ibaret değil'

"Aynı sofraya oturduk, kız aldık, kız verdik. Aynı toprağı değil aynı kaderi paylaştık. Şunu açık açık ifade etmek isterim. Yaklaşık bin yıldır bu topraklarda Kürtler'in yegane dostu ve kardeşi Türkler. Türklerin de yegane dostu ve kardeşi Kürtler olmuştur. Açın bin yıllık tarihine bakın. Kürtler'in zor zamanlarında yanlarında sadece Türkler'in olduğunu göreceksiniz. Türkler'in yanlarında Kürtler'in de olduğunu göreceksiniz. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından ayrıştırma çabasına, Türkler'den önce Kürtler'in kendisi karşı çıkmış, bizi birbirimizden ayıramazsınız diye duygularını, gayelerini ifade etmişlerdir. Bizim ortak tarihimiz öyle 30-40 yıldan ibaret değildir. 30-40 yıl içindeki gelişmelere bakıp kardeşliği sorgulayanlar tarihe haksızlık ederler. Bizim Kürtler ile olan ilişkimizi, muhabbetimizi ancak ve ancak Türkler ve Kürtler olarak biz tanımlarız. Marjinal, ateist, inançsız, bu toprakların değerinden kopuk akımlar çıkıp da bizim birbirimize olan muhabbetimizi yeniden tanımlayamazlar."