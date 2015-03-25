Genelkurmay Başkanı Necdet Özel: Suriye'deki ortam PKK'yı meşrulaştırıyor

Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, IŞİD'le savaşan PKK'nın Suriye kolu PYD hakkında açıklamalar yaptı. Özel, "Suriye'deki ortam, PYD-PKK'nın terör örgütü kimliğinden ziyade IŞİD ile savaşan meşru bir güç olarak görülmesine yol açıyor" dedi.

Genelkurmay Başkanı, sınır güvenliği için merkezi bir komutanlık kurulacağını da açıkladı. "Bulunduğumuz coğrafyada konvansiyonel bir harbin yaşanma riskinin henüz ortadan kalkmadı" diyerek Türkiye için savaş riskinin bulunduğuna işaret etti.

Savunma ve Havacılık Dergisi'ne röportaj veren Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Türkiye'nin yakın coğrafyasındaki risk ve tehditlere ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Bölgedeki savaş riskine dikkat çekerek, "Ekonomik çıkarlarda yaşanacak çatışmalar, kutuplaşmalar ve azalan kaynaklar için sürdürülen mücadeleler değerlendirildiğinde, bulunduğumuz coğrafyada konvansiyonel bir harbin yaşanma riskinin henüz ortadan kalkmadığını söylemek yanlış olmayacaktır" dedi.

'PKK farklı bir algı oluşturmaya çalışıyor'

Genelkurmay Başkanı, "Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerindeki gelişmeler, iyimser öngörülerde bulunulmasını güçleştirmektedir" diyerek, "Irak ve Suriye'de yaratılan ortam DEAŞ'ın giderek güçlenmesine, bütün dünyadan birçok radikal savaşçının bölgeye akmasına ve PYD/PKK'nın terör örgütü kimliğinden ziyade DEAŞ ile savaşan meşru bir güç olarak bölgede görülmesine yol açmaktadır. Bölücü terör örgütü, Irak ve Suriye'de yaşanan gelişmeler doğrultusunda elde ettiği kazanımları artırmaya çalışırken aynı zamanda kendisini ve diğer ülkelerdeki uzantılarını masum göstererek farklı bir algı oluşturmaya çalışmaktadır" yorumunda bulundu.

Özel, kimi ülkelerin hem bilgi teknolojilerini hem de dünyanın tehdit olarak algıladığı güçleri kullandığını söyledi, bunları da "üstünlük sağlama yarışının karanlık yüzü" olarak niteledi.

'Bir tabur daha kurulacak'

Türkiye'nin sınır güvenliği için aldığı önlemleri de anlatan Özel, 2013 ve 2014 yıllarında kurulan iki hudut özel harekât komando taburuna bu yıl bir taburun daha ekleneceğini söyledi.

'Sınır karakolları birleştirilecek'

Özel'in verdiği bilgilere göre, sınır birlikleri güçlendirilecek ve yasal yetkileri yeniden düzenlenecek. Orta vadede sınır sorumluluğu muharip tugaylardan devralınacak ve 317 sınır karakolu tek bir komutanlık altında birleştirilecek.