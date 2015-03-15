Necdet Özel, Erdoğan'ın onayıyla Seferberlik Tetkik Kurulu'na ait 16 birimi kapattı

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a yönelik suikast ihbarı olduğu iddiasıyla Hakim Kadir Kayan’ın Kozmik Oda’ya girerek inceleme yaptığı Seferberlik Tetkik Kurulu’nun (STK) Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel döneminde lağvedildiği belirlendi. Özel’in kozmik sırların dışarıya çıkarılması yönünde bir girişimi olmadığı, aksine, mahkeme kararıyla istenen kayıtların deşifre olması tehlikesine karşı önlem alarak, 16 Seferberlik Tetkik Kurulu’nun faaliyetine son verdiği öne sürüldü.

Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi’nin haberine göre, Hakim Kadir Kayan’ın Kozmik Oda’daki incelemesi sırasında tespit ettiği ve hard diske kaydedilen belgelerin 25 Şubat 2013 tarihinde mahkeme tarafından istenmesi üzerine, adli emanette tutulmak kaydıyla verilen dijital kayıtların sızma olasılığına karşı Genelkurmay Başkanı Özel bazı tedbirler aldı. Kozmik bilgiler kışladan çıkınca Özel Paşa, eski adıyla Özel Harp Dairesi’nde görev alan sivillerle ilgili bilgiler deşifre olmasın diye STK’ları Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kararıyla kapattı. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşerek bu kararı alan Özel, toplum içinde görev yapan STK üyelerinin açığa çıkmasının önüne geçti.

Savaş döneminde gayri nizami harp için örgütlenen STK'ların başta sınır bölgeleri olmak üzere Türkiye genelindeki sayısının 16 olduğu ve 2013 Kasım’ındaki YAŞ toplantısında bunları lağvetme kararının alındığı öğrenildi. YAŞ’taki karar sonrası Türkiye çapında faaliyetlerine son verilen STK’ların yerine sadece sınır bölgelerinde olmak üzere sınırlı sayıda askeri personelin görev yaptığı 4 yeni merkez oluşturuldu.

STK’lar askeri tesislerin dışında ve sivil alanlarda teşkilatlanıp görev yaparken, oluşturan 4 yeni birimin askeri garnizonlarda çalıştığı öğrenildi. Bu yeni kurulan birimlerin daha önceki STK’larla herhangi bir benzerliği bulunmuyor. Bu birimler sadece sınır ötesine yapılacak harekata yönelik çalışmalar yürütüyor. Buralarda 3 veya 4 personel askeri üniformayla görev yapıyor. Bu birimlerin yapısı ise Şırnak-Silopi’de konuşlu Özel Kuvvetler Harekat Üssü benzeri irtibat merkezlerine benziyor.

Beyaz Siyah Turuncu

Beyaz Kuvvetler-(Pasif kuvvetler): İstihbarat toplamakla yükümlü. İhtiyaç halinde aktif hale getiriliyor.

Siyah Kuvvetler-(En seçkin üyeler): Silah kullanma yetkileri var. Toplumda etkili isimler.

Turuncu Kuvvetler- (Beyaz ve Siyah kuvvetler arasında bir statü): İstihbarat toplamakla yükümlüler. Gerekli hallerde silah verilebilen kişiler.

4 yeni birim

Özel Kuvvetler Komutanlığı, 1952 yılında dönemin Yüksek Savunma Kurulu’nun kararıyla Milli Avcı Birlikleri olarak kuruldu. 1954'te 14 olan birlik sayısı, askeri darbenin olduğu 1960'da 35’e çıkarıldı. Yıllar içinde değişen sayı 1980 darbesi sırasında 27 idi. Turgut Özal’ın demokratik açılımlarıyla 1985 yılından itibaren bu birimlerin sayısı kademeli olarak düşürülerek 13’e indirildi. ‘Özel Harp Dairesi’ adıyla da bilinen birim, 1992 yılından itibaren bir dizi yeni yapılanmaya konu oldu. Bilinen yeni adıyla Seferberlik Tetkik Kurulu olarak 16 bölgede faaliyet göstermeye başlayan birimlerde, savaş dönemlerinde aktif hale gelmek üzere atamalı personel çalıştırıldı. STK’lara personel ise ‘beyaz’, ‘turuncu’ ve ‘siyah’ olmak üzere 3 ayrı kategoride istihdam edilmek üzere genellikle doktor, siyasetçi, avukat, gazeteci, işadamı ve serbest meslek sahipleri arasından seçildi. Ancak özellikle son dönemde bu kurullarda çalıştığı söylenen bazı kişilerin illegal davranışlarda bulunduğu iddiaları, bu kurulların varlığını tartışılır hale getirdi.

MSB tebliğ etti

Gerek devletin sırlarının bir iddia ile ortaya çıkarılması gerekse de buralarda görev yapan personel hakkındaki iddialar üzerine Genelkurmay Başkanı Özel, yeni bir yapılanmaya gitme talimatı vererek dönemin Başbakanı Erdoğan’ın da onayıyla STK’ları lağvetti. Lağvedilme işlemi, STK’larda görev yapan personele Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kanalıyla tebligat yoluyla iletildi. STK’ların yerine daha şeffaf bir yapılanmayla kurulan 4 yeni birim ise Milli Güvenlik Siyaset Belgesi (MGSB), Türkiye’nin Milli Askeri Strateji (TÜMAS) ve İç Hizmet Kanunu çerçevesinde faaliyete geçti.