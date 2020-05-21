HDP, Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan ile Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ı Basın Konseyi'ne şikayet etti

HDP, Yeni Şafak gazetesinde yayımlanan “HDP’li Belediye Başkanı’nın ajandasında bomba kılavuzu” başlıklı haber ile Sabah gazetesinde yayımlanan “İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz” başlıklı yazısında imzası olan isimleri Basın Konseyi'ne şikayet etti.

Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç imzalı şikayet dilekçesinde

Yeni Şafak gazetesi ve muhabiri Burak Doğan ile Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan hakkında Basın Konseyi'nden ilgili kurum ve kişilere uyarı ve kınama cezası verilmesi talep edildi.

Dilekçede, "Bu iki yayın organının ve yazarın iftira niteliğindeki haber ve yorumları, halkın haber alma hakkını yerine getirme faaliyetinden uzak, kişi haklarına saldırı, kendisini mahkemenin yerine koyarak yargı kararı olmaksızın kişileri, kurumları suçlu ilan etme, itibarsızlaştırma gibi psikolojik operasyon çalışmaları kapsamında yer almakta olup, Basın Konseyi tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucunda gerekli uyarı ve kınama cezasının verilmesini hassasiyetle talep etmekteyiz" ifadeleri kullanıldı.

HDP, konuyla ilgili hukuki süreç başlatıldığını da açıkladı.

Ne olmuştu?

Yeni Şafak gazetesinin 16 Mayıs 2020 tarihli sayısında Burak Doğan imzasıyla “HDP’li Belediye Başkanı’nın ajandasında bomba kılavuzu” başlıklı haber yapılmıştı.

Haberde; gözaltına alınarak, yerine kayyım atanan HDP’nin Siirt Kurtalan İlçesi Belediye Eş Başkanı Baran Akgül’e ait olduğu ileri sürülen bir ajanda sayfasındaki notlara dayanılarak, “Kurtalan’daki delil kan dondurdu. Belediye Başkanı Baran Akgül’ün ajandasından bomba yapım talimatı çıktı, talimatta, elektronik ve mekanik sistemlere dair bilgiler bulunuyor” ifadeleri kullanılmıştı.

HDP ise açıklamasında; iddiaları yalanlayarak söz konusu ajandanın Baran Akgül’ün yeğeni olan ve 2009 yılında Silopi Hisar Üs Bölgesi’nde Topçu Eğitim Çavuşu olarak görev yapan Tarık Kutluk’a ait askeri eğitim notları olduğunu açıklamıştı.

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan da 18 Mayıs 2020 tarihli “İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz” başlıklı köşe yazısının bir bölümünde, Yeni Şafak gazetesinin haberinden alıntı yaparak "Geçtiğimiz hafta HDP'li Kurtulan Belediye Başkanı Baran Akgül gözaltına alınmıştı. CHP ve benzerleri 'demokrasiye darbe' nakaratını söylemeye başlamıştı ki Akgül'e ait not defterindeki bir tarif neyle karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha gösterdi. "Bombada anahtar sistemi" başlığı altında, nasıl bomba yapılacağı ve kurbanlardaki etkisinin ne olacağı yazılıydı. Akgül'ün not defterindeki bu tarif, sadece bombayı değil, HDP'nin ana muhalefetin iddia ettiği gibi bir siyasi partiden çok ötesi olduğunu da gösteriyordu” diye yazmıştı.