HDP’ye kapatma davası: Partide 'muhalefete muhalefet' ve 'seçim boykotu' seçenekleri tartışılıyor

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da Salı günkü grup toplantısında kapatma davasını boşa çıkaracaklarını belirtirken, “Hadi kapattınız diyelim, kimse HDP’nin kapatılması üzerinden gelecekte siyasi avantaj devşirme hesabı yapmasın. Eğer şimdiden 'HDP kapatılacak gelin hesabımızı, oy planlarımızı buna göre yapalım' diye düşünenler varsa, ister iktidarda ister muhalefette; yırtın atın o hesapları" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimini boykot seçeneği de masada

Seçmende bu duygunun çok güçlü olduğuna da dikkat çekilerek, "Biz buna rağmen şimdiye kadar dilimizi ısırdık. Her iki ittifakın da bize vaat ettiği bir şey yok. Ama olursa her iki tarafa da kapımızı kapatmıyoruz, her türlü müzakereye açığız" vurgusu yapılıyor.