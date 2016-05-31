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Demirtaş ve Kılıçdaroğlu'ndan Yargıtay Başkanı'na davet: Bizim miting ve toplantımıza da gelin

Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkanları, Erdoğan ile geziye katılmıştı

31 Mayıs 2016 20:45

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gezilerine katılan Yargıtay Başkanı İsmail Cirit’e çağrıda bulundu. Demirtaş, “Pazar günü İstanbul mitingimiz var, Yargıtay ve Danıştay başkanlarını davet ediyorum. Çay toplamaktan daha zevkli olacak” dedi. Kılıçdaroğlu da “Sıkılmadan ‘Bizi davet ettiler, biz de gittik’ diyorlar. Ben de sizi İzmir'deki toplantımıza davet ediyorum” diye konuştu.

TBMM’de bugün yapılan grup toplantılarında, hem Kılıçdaroğlu hem de Demirtaş, yüksek yargı organlarının başkanlarını, kendi mitinglerine davet etti. 

 

Demirtaş: İstanbul mitingimize davet ediyorum sizi, çay toplamaktan daha zevkli olacaktır

 

 

Partisinin grup toplantısında, Erdoğan’ın programına katılıp, çay toplayan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'i istifaya davet eden HDP Eş Başkanı Demirtaş, Erdoğan’a da, “Yargıtay Başkanı’nı mevsimlik işçi gibi çalıştırıyorsun” dedi.

Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizimle de gelin o zaman programlara. Pazar günü İstanbul mitingimiz var, çay toplamaktan daha eğlenceli olacaktır. Bizi tehdit ediyor, ‘Dokunulmazlıklar kaldırılacaktır' diyor yargı üyeleri de alkışlıyor. Biz buna nasıl adil yargılama diyebiliriz? Sizin onurunuz incinmedi mi? Bizden çok sizin itiraz etmeniz lazım. Yargıtay başkanı sizi temsilen çay toplamaya gidiyor, onurlu yargıçların zoruna gitmiyor mu?

Yargı mensuplarının Cumhurbaşkanı ile çay toplamasının neresi ortak toplantı? Bizimle de gelin programlara o halde. Pazar günü İstanbul mitingimiz var, Yargıtay ve Danıştay başkanlarını davet ediyorum. Çay toplamaktan daha zevkli olacak.

 

 

Kılıçdaroğlu: Sizi İzmir toplantımıza davet ediyorum

 

 

“Niye gidiyorsunuz? Devlet protokolüymüş… Sizin devlet protokolünden haberiniz bile yok. Orada siyasi bir partinin propagandası yapılıyor” diyen Kılıçdaroğlu, Yargıtay Başkanı’na, “Sizi İzmir toplantımıza davet ediyorum” dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuya ilişkin şunları söyledi:

“Niye gidiyorsunuz? Devlet protokolüymüş… Sizin devlet protokolünden haberiniz bile yok. Orada devlet toplantısı mı yapılıyor, orada siyasi bir partinin propagandası yapılıyor. Sizin ne işiniz var orada? Yargıya saygı duymayan bir adama hangi gerekçeyle saygı duyuyorsun. Tarafsız olmayan birisinin gezilerine hangi gerekçeyle gidip övgüler düzecek siniz? Sıkılmadan ‘Bizi davet ettiler, biz de gittik’ diyorlar. Ben de sizi İzmir'deki toplantımıza davet ediyorum. Siz onun çantası oluyorsunuz. Kırşehir'deki toplantıda terini siliyor. Ne işin var senin orada? ‘Bizi eleştirenleri mahkemeye vereceğim’ diyor. Vermezsen namertsin kardeşim, vermezsen namertsin.”

 

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