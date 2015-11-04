T24 LogoT24 Logo
Politika

HDP Sözcüsü Bilgen’den ‘başkanlık’ açıklaması: Hâlâ karşıyız

"Bir şeye karşı olmak onu tartıştırmama tavrını gerektirmez"

04 Kasım 2015 14:27

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen başkanlık sistemine dair yaptığı açıklamaya sosyal medya üzerinden düzeltme getirdi.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 7 Haziran seçimleri öncesinde, “Seni başkan yaptırmayacağız” söylemi üzerinde geliştirdiği seçim kampanyasının ardından Ayhan Bilgen, Cumhuriyet’e verdiği mülakatta  “Tüm modeller tartışılabilir” demişti. Bilgen bu açıklaması "HDP, başkanlığı tartışmaya açık" olarak yorumlanınca Bilgen, Twitter hesabı üzerinden sözlerine açıklık getirdi.

“Meclis anayasa komisyonundaki tavrımızın da, seni başkan yaptırmayacağız sözlerinin de arkasındayız” diye Twitter’dan açıklama yapan Bilgen, şu ifadeleri kullandı: “Her konu tartışılabilir diyoruz başkanlık tartışılmalı gibi aktarılıyor. En katılımcı yöntemle en demokratik anayasayı yapmaya biz varız. HDP’nin anayasa tartışmalarında tavır değişikliği söz konusu değil. Her şey tartışmaya varız. Başkanlığa karşı durmakta ısrarlıyız. Biz başkanlık konusunda netiz. Diğer partiler de mevcut anayasanın inkârcı maddeleri konusunda net olursa demokratik bir anayasa yapılır. Bir şeye karşı olmak onu tartıştırmama tavrını gerektirmez. Kendine, halkına güvenen muhalefet her şeyi tartışmaya cesaret eder doğruyu savunur.”

 

ETİKETLER

ayhan bilgenbaşkanlıkhdpaçıklama

İlgili Haberler

HDP: Başkanlık sistemi dahil tüm modelleri tartışabiliriz

HDP lideri Demirtaş 7 Haziran öncesinde “Seni başkan yaptırmayacağız” çıkışı ile gündem olmuştu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24