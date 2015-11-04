HDP Sözcüsü Bilgen’den ‘başkanlık’ açıklaması: Hâlâ karşıyız

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen başkanlık sistemine dair yaptığı açıklamaya sosyal medya üzerinden düzeltme getirdi.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 7 Haziran seçimleri öncesinde, “Seni başkan yaptırmayacağız” söylemi üzerinde geliştirdiği seçim kampanyasının ardından Ayhan Bilgen, Cumhuriyet’e verdiği mülakatta “Tüm modeller tartışılabilir” demişti. Bilgen bu açıklaması "HDP, başkanlığı tartışmaya açık" olarak yorumlanınca Bilgen, Twitter hesabı üzerinden sözlerine açıklık getirdi.

“Meclis anayasa komisyonundaki tavrımızın da, seni başkan yaptırmayacağız sözlerinin de arkasındayız” diye Twitter’dan açıklama yapan Bilgen, şu ifadeleri kullandı: “Her konu tartışılabilir diyoruz başkanlık tartışılmalı gibi aktarılıyor. En katılımcı yöntemle en demokratik anayasayı yapmaya biz varız. HDP’nin anayasa tartışmalarında tavır değişikliği söz konusu değil. Her şey tartışmaya varız. Başkanlığa karşı durmakta ısrarlıyız. Biz başkanlık konusunda netiz. Diğer partiler de mevcut anayasanın inkârcı maddeleri konusunda net olursa demokratik bir anayasa yapılır. Bir şeye karşı olmak onu tartıştırmama tavrını gerektirmez. Kendine, halkına güvenen muhalefet her şeyi tartışmaya cesaret eder doğruyu savunur.”