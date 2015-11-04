HDP: Başkanlık sistemi dahil tüm modelleri tartışabiliriz

1 Kasım seçiminden sonra anayasa değişikliği ve başkanlık konusundaki tartışmalara HDP de dahil oldu. HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, "Başkanlık sistemini tartışabileceklerini" söyledi.

7 Haziran öncesinde HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik “Seni başkan yaptırmayacağız” çıkışı gündem olmuştu.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, yer alan habere göre Ayhan Bilgen, 1 Kasım’ın ardından yeni anayasa yapımının gündeme gelmesiyle demokratik, özgürlükçü ve çoğulcu bir anayasaya ihtiyaç olduğunu belirtti. “Tek adam” sisteminin özgürlüğü kısıtlayacağını ve toplumun ihtiyacının bu olmadığın söyleyen. Bilgen, Orta Asya ve Afrika’daki başkanlık modellerinin “yerli ve milli başkanlık modeli” diye sunulmasının Türkiye toplumundaki taleple bir bağlantısının bulunmadığını ifade etti. Bilgen, “Yargı bağımsızlığı, sivil toplumun karar süreçlerine katılımı, kanunların iyileştirilmesi ve terörle mücadelenin yeniden ele alınması gibi talepler var” dedi.

Ayhan Bilgen, yeni anayasa konusunda Türkiye’nin güçlü bir denge ve denetleme sistemine ihtiyacı olduğunu kaydetti. Bilgen, bugünkü mevcut anayasanın darbe anayasası olduğunu belirterek, “Bugünkü anayasayla kıyaslanmayacak şekilde demokratik, özgürlükçü ve çoğulcu bir anayasaya ihtiyaç var” diye konuştu.

“Parlamenter sistemi öneriyoruz”

Herhangi bir konuyu tartışmayı reddetmenin doğru olmadığını belirten Bilgen, “Biz parlamenter sistemi öneriyoruz. Parlamenter sistemin demokratikleşmeyi ilerleteceğine inanıyoruz. Ancak anayasa metnini tabulaştırmak; “başkanlığı tartışmayız, şunu asla tartışmayız” gibi yaklaşımlar demokratik bir anayasa süreciyle bağdaşmaz. Her şey tartışılabilir. Bilimin ve aklın, dünyadaki değişimin gereği; hiçbir şey kutsallaştırılmadan tartışmaya açılabilir” dedi.