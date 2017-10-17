HDP Sözcüsü Baydemir: Ey AKP Genel Başkanı neden bu fotoğrafa itiraz etmiyorsun, Kürt oldukları için mi?

HDP Şanlıurfa Milletvekili ve Parti Sözcüsü Osman Baydemir TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Baydemir Muğla'da PKK şüphelilerine çıplak gözaltı işlemi yapılmasına tepki göstererek, "Türkiye'nin batısında yaşayan bütün yurttaşlarıma çağrımdır. AKP Genel Başkanı'nın her şeye dair fikri vardır. Bu görüntülere neden bir şey söylemiyor? Kürt oldukları için mi? Ey AKP Genel Başkanı, niye dut yemiş bülbül gibi susuyorsun? Neden bu fotoğrafa itiraz etmiyorsun. Niye "işkence suçtur" demiyorsun? Bu insanlar Kürt olduğu için mi?" ifadesini kullandı.



Baydemir'in açıklamalarını satır başları şöyle:

5. yılını geride bırakan HDP'nin paradigması, bu ülkenin içinde bulunduğu bütün girdapların çözüm adresidir.

Dünyanın neresinde bir siyasi parti, HDP'nin yaşadığı gibi bir saldırıya maruz kalsaydı dağılırdı. Ama HDP dimdik ayakta.

İktidarın genel başkanları cezaevine konsaydı, belediye başkanlarının yerine kayyumlar atansaydı ne olurdu? Çil yavrusu gibi dağılırlardı.

Ne diyorlardı Eş Genel Başkanlarımız rehin alındığında? "Yargılayacağız." Yalan! Demirtaş’ın tutuklu olduğu dosyada 348 gündür yargılama yapılmadı.

7 Aralık'a duruşma günü verildi Demirtaş için. Ama SEGBİS’le bağlanmasını istiyorlar. Çünkü duruşma salonunda Demirtaş'ın yargılanan değil yargılayan olacağını çok iyi biliyorlar.

Erdemliler hareketinden, rantiyeciler partisine dönüşmüş bir siyasi akımla karşı karşıyayız. Bunu gizlemek için de çareyi savaş politikalarında buldular.

"Kitaba düşmanlık, ancak va ancak kitapsızların işidir"

Kitaba düşmanlık, ancak ve ancak kitapsızların işidir. Bizim bunlara bir çağrımız var. Tamam anlaşıldı zamanınız olmadığı için yazamıyorsunuz. Bari okuyun. Okuyamıyorsanız da danışmanlarınıza söyleyin özetini çıkarsınlar. Ve bir kitap var ki. Seher ismi. Çok şükür bu kitap henüz yasaklanmadı. Bu kitap bünyesinde şifreler barındırıldığı gerekçesiyle cezaevine alınmadı. Seher'de şifre var aslında. O şifre de cesarettir. Medeniyetler ve şehirler kitabı da alınmadı. Davutoğlu'ndan ses çıkmıyor ama biz ona da sahip çıkıyoruz.

Çıplak gözaltı görüntülerine tepki

Muğla'da insanlık onuruna bir saldırı gerçekleşti. Bu toplumu korkutmanın bir yöntemi olarak kullanıldı.

Bu yöntemi bugünlerde IŞİD ve El Kaide barbarlığı kullanıyor. Bakın neye benzediniz. Bunları aşmanın yolu bu fotoğraflara itiraz etmektir.

Türkiye'nin batısında yaşayan bütün yurttaşlarıma çağrımdır. AKP Genel Başkanı'nın her şeye dair fikri vardır. Bu görüntülere neden bir şey söylemiyor? Kürt oldukları için mi? Ey AKP Genel Başkanı, niye dut yemiş bülbül gibi susuyorsun? Neden bu fotoğrafa itiraz etmiyorsun. Niye "işkence suçtur" demiyorsun? Bu insanlar Kürt olduğu için mi?

Biz kabile devleti değilsek, bu şantaj politikası ne? Bugün bu ülkede görülen pek çok sorun kabile devletlerinde bile yaşanmayan sorunlardır. OHAL'de bu gidişata dur demek hepimizin görevidir.

"Çocuğun ismini değil, zihnini değiştir"

Neredeyse 15 yıldır iktidar bu hükümet. Bu değiştirilen sistemi de siz getirdiniz. Çocuğun ismini değiştirerek çocuğu değiştiremezsiniz. Bu çocuğun ismini değil, zihnini değiştir. Çoğulcuğulu öğret bu çocuklara. Demokrasiyi öğret.

Daha dün İstanbul'da Helin kardeşimiz toprağa verildi. Yeni kaltillerin türememesi için HDP mücadelesini sürdürecek.

"Müftülere nikah kıyma yetkisi gündem saptırma operasyonudur"

Nikah yetkisinin müftülere verilmesi yasası isteseniz de istemesiniz de geçecek demiş. Her şey bitti de o kaldı. Bu bir algı yönetimidir. Bu bir gündem saptırma operasyonudur. Bu ülkede belediyenin kıydığı nikahın yanı sıra imam nikahı kıymak istiyorum ve engelleniyorum diyen tek bir yurttaş bulun ben bu işi bırakayım. Ülkenin böyle bir gündemi yok.

İsteyen her yurttaş dini nikahını kıydırabilir. Buradaki ajanda çok farklıdır. İşte bundan dolayı toplum buna itiraz ediyor. Kadınlar bir kampanya başlatmışlar. Buradan bütün kadın yoldaşlarımıza selam olsun. Onlar diyorlar ki siz ne yaparsanız yapın, sizin zihniyetiniz bu ülkeden gidecek. Kadınlar varsa mutlak suretle mücadele vardır. (DHA)