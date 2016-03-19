T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP: Sivilleri hedef alan terör saldırısını kınıyoruz

"Sivilleri hedef alan saldırı kabul edilemez"

19 Mart 2016 15:54

Halkların Demokratik Partisi (HDP), İstanbul İstiklal Caddesi’nde meydana gelen canlı bomba saldırısını kınadı. HDP'den yazılı yapılan açıklamada, "Ankara saldırısında olduğu gibi sivilleri doğrudan hedef alan bu saldırı kim tarafından yapılırsa yapılsın kabul edilemez" dendi. 

 

“Demokratik adımlar atılmalı”

 

Her türlü siyasal toplumsal sorunun çözümü için Meclis’te bulunan partilere çağrı yapan HDP MYK’sının açıklaması şöyle;

“Demokratik siyaset alanının gitgide daraltıldığı ve bir olağanüstü hal durumuna ilerlenen bu ortamdan hızla çıkılmalı ve her türlü siyasal toplumsal sorunumuzun çözümü için Meclis’te bulunan partiler demokratik adımlar atmalıdır. Sağduyulu bir müzakere ortamının yaratılması acil ihtiyaçtır.

Tüm demokrasi ve barış güçleri, demokrat ve vicdan sahibi her yurttaşımız, sivil toplum örgütleri bu yönde gelişmelerin yaşanabilmesi için girişimde bulunmalıdır. Geçen her gün tahribat artmaktadır.

Saldırıyı bir kez daha en sert şekilde kınıyor, tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz.”

HDP'nin resmi Twitter hesabından yapılan saldırıda da şu ifadeler kullanıldı: "İstanbul Taksim'de, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısını lanetliyoruz. Taksim'de meydana gelen bombalı terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa diliyoruz."

ETİKETLER

hdpdemirtaşistiklal caddesicanlı bomba saldırısıtaksim saldırısıkınama mesajı

İlgili Haberler

Dünya İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı böyle gördü

Patlamada 5 kişi yaşamını yitirdi, 36 kişi de yaralandı

İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya yayın yasağı getirildi!

Saldırıda biri canlı bomba olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti, 7'si ağır 36 kişi yaralandı

İstiklal Caddesi'ndeki saldırı hakkında Twitter'da ne konuşuluyor?

Saldırı sonrası sosyal medyada "Terörle yaşamaya alışacağız, diyenlere inat teröre alışmayacağız" yorumları yapıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24