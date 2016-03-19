HDP: Sivilleri hedef alan terör saldırısını kınıyoruz

Halkların Demokratik Partisi (HDP), İstanbul İstiklal Caddesi’nde meydana gelen canlı bomba saldırısını kınadı. HDP'den yazılı yapılan açıklamada, "Ankara saldırısında olduğu gibi sivilleri doğrudan hedef alan bu saldırı kim tarafından yapılırsa yapılsın kabul edilemez" dendi.

“Demokratik adımlar atılmalı”

Her türlü siyasal toplumsal sorunun çözümü için Meclis’te bulunan partilere çağrı yapan HDP MYK’sının açıklaması şöyle;

“Demokratik siyaset alanının gitgide daraltıldığı ve bir olağanüstü hal durumuna ilerlenen bu ortamdan hızla çıkılmalı ve her türlü siyasal toplumsal sorunumuzun çözümü için Meclis’te bulunan partiler demokratik adımlar atmalıdır. Sağduyulu bir müzakere ortamının yaratılması acil ihtiyaçtır.

Tüm demokrasi ve barış güçleri, demokrat ve vicdan sahibi her yurttaşımız, sivil toplum örgütleri bu yönde gelişmelerin yaşanabilmesi için girişimde bulunmalıdır. Geçen her gün tahribat artmaktadır.

Saldırıyı bir kez daha en sert şekilde kınıyor, tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz.”

HDP'nin resmi Twitter hesabından yapılan saldırıda da şu ifadeler kullanıldı: "İstanbul Taksim'de, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısını lanetliyoruz. Taksim'de meydana gelen bombalı terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa diliyoruz."