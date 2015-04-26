HDP seçim bürosuna silahlı saldırı!

Halkların Demokratik Partisi (HDP)'nin Yalova Altınova ilçesinde bulunan seçim irtibat bürosuna dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. 3 kurşun seçim bürosunun camına gelirken, bir kurşun da büronun yanındaki yufkacı dükkanının camına isabet etti. Olayda, HDP seçim irtibat bürosunda ve yufkacıda kimsenin bulunmamasından dolayı yaralanan olmadı.

HDP'li yöneticiler ve HDP Yalova milletvekili adayları Nizamettin Öztürk ile Aynur Erbay'ın da emniyet yetkilileri ile görüşerek bilgi aldıkları öğrenilirken saldırı ile ilgili olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yaptıkları ve soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.