Akdoğan: HDP barajı geçerse sıkıntı olur

TRT Haber’de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, HDP’nin barajı geçmesinin bir takım sıkıntılar doğurabileceğini savundu.

Kamuoyunda “HDP barajı geçmezse şöyle şöyle sıkıntılar olur” şeklinde yürütülen bir propaganda olduğunu ve kitlelerin etki altına alınmaya çalışıldığını söyleyen Akdoğan, “Ben de tam tersini düşünüyorum, geçmezse sıkıntı olur değil geçerse başka birtakım sıkıntılar…” ifadesini kullandı.

HDP’yi PKK’nın uzantısı olarak niteleyen Akdoğan, devamında şunları kaydetti:

“Yani bir siyasi partinin barajı geçmesinde sıkıntı olmaz ama bir tarafta bir terör örgütü varsa, elinde silah olan adam varsa, bunun vesayetinden kurtulamayan, onun uzantısı olan bir şekilde onun amaçlarına hizmet eden bir siyasi anlayış varsa bunun normal bir şeymiş gibi görülmesinin üreteceği başka sorunlar olur diye düşünüyorum.”

Akdoğan, 28 Şubat’ta HDP’li İmralı heyeti ile Dolmabahçe Ofisi’nde ortak bir açıklama yaparak, Abdullah Öcalan’ın çözüm sürecine ilişkin PKK’ya “silah bırakması” için kongre toplaması çağrısınıbirlikte kamuoyuna duyurmuştu.