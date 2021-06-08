HDP Şanlıurfa eski İl Başkan Yardımcısı Özbingöl'e 11,5 yıl hapis

HDP Şanlıurfa eski İl Başkan Yardımcısı Sevda Çelik Özbingöl, 'örgütü üyeliği' ile 'toplantı ve gösteri yürüyüşü kanununa muhalefet' suçlarından yargılandığı davada 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan HDP İl Başkan Yardımcısı avukat Sevda Çelik Özbingöl, 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada son kez hakim karşısına çıktı. Savcının mütalaasını vermesinin ardından söz alan Özbingöl, katıldığı etkinliklerin yasa dışı olmadığını ve kendisine yöneltilen isnatların suç işlediğini göstermediğini belirterek, beraatini istedi.



Kararını açıklayan mahkeme, Sevda Çelik Özbingöl'e, 'örgüt üyeliği' suçundan 6 yıl 6 ay, 'toplantı ve gösteri yürüyüşü kanununa muhalefet' suçundan 3 yıl 9 ay ve 'örgüt propagandası yapma' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.



Toplam 11 yıl 6 ay ceza verilen Özbingöl'ün avukatları, Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurup karara itiraz edeceklerini bildirdi. (DHA)