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HDP: Saldırı parti üyelerimizin düğününe yapıldı, lanetliyoruz

"Eş Genel Başkanlarımız ve milletvekillerimizden oluşan bir heyet Gaziantep’e gitmek üzere yola çıkmıştır"

21 Ağustos 2016 04:46

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Gaziantep’in merkez Şahinbey ilçesinde Siirt nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen Kürt  vatandaşların düğününe yapılan bombalı saldırının hedefinin parti üyeleri olduğu belirtildi. Saldırıyı lanetleyen HDP’nin Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın Gaziantep’e gitmek üzere yola çıktığı belirtildi.

HDP’nin açıklaması şöyle:

"Gaziantep’teki insanlık düşmanı saldırıyı lanetliyoruz

Gaziantep’te Şahinbey ilçesine bağlı Akdere Mahallesi'ndeki partili üyelerimizin düğününe yönelik terör saldırısı sonucunda salonda bulunan çoğunluğu kadın ve çocuk çok sayıda yurttaşımız yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralımız var. Acımız büyük.

Bu saldırıyı yapanları, arkasındaki güçleri, zihniyeti en sert biçimde kınıyor ve lanetliyoruz.

Yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve halkımıza başsağlığı ve sabır, yaralılara da acil şifalar diliyoruz.

Eş Genel Başkanlarımız ve milletvekillerimizden oluşan bir heyet Gaziantep’e gitmek üzere yola çıkmıştır."

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