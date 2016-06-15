Evi basılan Figen Yüksekdağ: Haydutluk yapıyorlar, ESP'ye yapılan operasyon HDP'yedir

İstanbul'da MLKP üyesi olduğu öne sürülen 15 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın da evi basıldı. Yüksekdağ, yaptığı açıklama ile baskının hukuksuz olduğunu belirterek, "Bugün basılan evlerden birisi benim evimdi. Hukuksuz gayri meşru bir biçimde evimde arama yaptılar. ESP'ye yapılan operasyon zaten HDP'ye yapılan bir operasyondur, bununla birlikte benim evimi basarak haydutluk yapıyorlar" dedi.

Konuyla ilgili HDP'den de bir açıklama geldi. Partinin yazılı açıklamasında, sabaha karşı İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından MLKP'ye yönelik düzenlenen operasyonda HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın evinin güvenlik güçleri tarafından basıldığı belirtildi. HDP, polis operasyonuna ilişkin olarak, "Eş Genel Başkanımızın bildirilmiş ve kullandığı ikametgahı olmasına rağmen, polis hukuksuz bir şekilde bu baskını gerçekleştirmiştir. Bu hukuksuzluğu ve fütursuzluğu asla kabullenmiyoruz ve kınıyoruz" dendi.

İstanbul'da şafak operasyonu; 15 kişi gözaltında

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul'da MLKP'ye yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi. Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MLKP'ye yönelik başta Sultangazi olmak üzere 9 ilçede tespit edilen adreslere özel harekat, çevik kuvvet ve polis helikopterinin desteği ile eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

"İzinsiz gösterilere katıldıkları", "polise taş ve molotofkokteyli atarak saldırdıkları", "Türkiye'de örgüte kazandırdıkları kişileri eğitim için Suriye'ye götürüp, bomba yapma ve silah eğitimi alan kişileri eylem yapmaları için tekrar yurda getirdikleri" öne sürülen şüphelilerin yakalanması için düzenlenen operasyon kapsamında Sultangazi, Arnavutköy, Beyoğlu, Güngören, Başakşehir, Kartal, Eyüp, Maltepe ve Üsküdar'da tespit edilen 24 farklı adrese giden polis ekipleri, bu adreslere özel harekat polislerinin öncülüğünde girdi. Çevik kuvvet ekiplerinin çevre emniyeti aldığı operasyonda polis helikopteri de havadan koordinasyon sağladı.

Operasyon gerçekleştirilen adreslerdeki çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, bu kişilerin ev ve gösterdikleri yerlerde aramalar yapıldı.

HDP'den açıklama: Figen Yüksekdağ'ın evi basıldı

HDP'den yapılan açıklamada polis baskınına uğrayan evlerden birinin Figen Yüksekdağ'a ait olduğu belirtildi. Açıklamada özetle şöyle dendi:

"Bugün sabahsaatlerinde Eş Genel Başkanımız ve Van Milletvekilimiz Figen Yüksekdağ’ın İstanbul’daki evi güvenlik güçleri tarafından hukuksuz bir şekilde basılmıştır. Bu adres Eş Genel Başkanımızın bildirilmiş ve kullandığı ikametgahı olmasına rağmen, polis hukuksuz bir şekilde bu baskını gerçekleştirmiştir. Bu hukuksuzluğu ve fütursuzluğu asla kabullenmiyoruz ve kınıyoruz. Bu baskını yapanlar ve emrini verenler hakkında derhal soruşturma açılmalıdır. Bu konuda suskun kalan diğer muhalefet partilerinin milletvekilleri ve yöneticileri, bu uygulamaların günü geldiğinde kendilerine de kullanılacağını bilmeliler."