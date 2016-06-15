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İstanbul'da şafak operasyonu; 15 kişi gözaltında

Operasyon MLKP üyesi olduğu iddia edilen kişilere yapıldı

15 Haziran 2016 14:18

İstanbul'da MLKP'ye üyesi olduğu öne sürülen kişiler, operasyonla gözaltına alındı. Sabah saatlerinde Sultangazi, Arnavutköy, Beyoğlu, Güngören, Başakşehir, Kartal, Eyüp, Maltepe ve Üsküdar'da 24 farklı adrese özel harekat ve terörle mücadele ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 15 kişinin gözaltına aldığı bildirildi.

Şüphelilerden 2'si hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı olduğu öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda, eğitim için Suriye kırsalına giden çok sayıda kişinin kamuflajlı halde uzun namlulu silah ve bomba düzenekleriyle çektirdiği fotoğraflar, şifrelenmiş örgütsel dokümanlar ve dijital malzemeler ele geçirildiği belirtildi.

 

Helikopter destekli operasyon

 

Helikopter destekli operasyonla gözaltına alınan kişilerin, Gazi Mahallesi başta olmak üzere İstanbul'un farklı bölgelerinde korsan gösteriler düzenleyip, eylemlerinde molotof kokteyli kullandıkları ve örgüt adına cezalandırma eylemleri yaptığı iddia edildi.

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MLKPOperasyonGazi MahallesiSuriyeRojava

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