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Yaşam

HDP MYK üyesi Ağoğlu tutuklandı

Ağoğlu ile birlikte gözaltına alınan 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

22 Mart 2018 23:14

Tekirdağ’ın Ergene İlçesi'nde Nevruz kutlamalarında yaptığı konuşmanın ardından dün 'terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP MYK üyesi Gülsüm Ağoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HDP Tekirdağ İl Başkanlığı tarafından dün Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi’nde düzenlenen nevruz kutlamasında konuşan HDP MYK üyesi Gülsüm Ağoğlu konuşması nedeniyle 5 kişi ise kutlamalar sırasında 'terör örgütü propagandası' yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ağoğlu'nun aralarında bulunduğu 6 kişi adliye sevk edildi.

HDP'li Gülsüm Ağoğlu, tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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