HDP mitingindeki bombalı saldırıda yaralanan Lisa Çalan için kampanya

HDP mitingindeki bombalı saldırıda iki bacağını kaybeden genç sinemacı Lisa Çalan'a protez bacak alabilmek için kitlesel fonlama sitesi Indiegego'da kampanya başlatıldı

7 Haziran seçimlerinden iki gün önce Diyarbakır'daki HDP mitingi sırasında gerçekleşen bombalı saldırıda iki bacağını birden kaybeden genç sinemacı Lisa Çalan için kitlesel fonlama kampanyası başlatıldı. Radikal'de yer alan habere göre, 28 yaşındaki sinemacı patlamanın ardından geçirdiği ameliyat ve tedavi sonrasında protez bacağa ihtiyacı oldu. Ancak protez bacağın ücreti devlet tarafından karşılanmadı. Türkiye'de protezlerin maliyeti çok yüksek olduğu için Almanya'nın yolunu tuttu.

Buradaki tedavi sürecinde ülkede yardım kampanyası başlatıldı ancak bu kampanyada 7 bin TL toplanabildi. Lisa’nın tekrar yürüyebilmesi için gerekli olan miktarsa 400 bin TL.

Protez takılana kadar Lisa’nın vücudunun proteze uyumlu hale gelmesini sağlayacak 2 aylık bir tedavi süreci olacağı düşünülüyordu. Doktorlar, Lisa'nın kaslarının ve vücudunun şimdiden proteze uygun olduğu ve protezin hemen takılabileceğini söyledi.

Bu arada takılacak protezlerin taksitlendirilmesi talep edildi ve firma tarafından bu talep kabul edildi. Doktorları Lisa'nın protezlerine ulaşmazsa Lisa'nın kaslarının zayıflayabileceğini ve proteze uygunluğunu kaybedebileceğini söylüyor.

Indiegogo'da yayınlanan çağrı metninde şu ifadelere yer veriliyor, "Lisa güldükçe içimize ırmaklar, okyanuslar akıyor. Biz tek parça bedenimizle mutsuzken, onun kudreti ve metaneti bize umut oldu ve ondan çok şey öğrendik. Lisa gibi toplumsal meselelere öncelik veren kadın sinemacılara Türkiye ve dünya sinemasının ihtiyacı var. Lisa ayaklandığında hepimize yol göstereceğine ve ortaya koyduğu üretimlerle, farkındalık yaratacağına inanıyoruz."

https://www.generosity.com/community-fundraising/lisa-should-continue-making-films--2