HDP: Milletvekillerimizin açlık grevine katılım taleplerini şimdilik bekletiyoruz

HDP, Cizre'deki yaralıların tedavi edilmesi için İçişleri Bakanlığı'nda üç milletvekilinin başlattığı açlık greviyle ilgili bir açıklama yaptı: "TBMM grubumuzun birçok üyesinin açlık grevine katılım talebi olmuştur. Fakat diğer milletvekillerimizin katılım talebi yarına kadar sağlanması muhtemel gelişmeler çerçevesinde şu an için bekletilmektedir."

Radikal'in haberine göre HDP Meclis Grubu, Cizre için başlatılan 'açlık grevine' diğer milletvekillerinden de katılım talebi olduğunu, ancak yarına kadar sağlanması muhtemel gelişmeler çerçevesinde bu taleplerin bekletildiğini bildirdi.

HDP TBMM Grubu'ndan yapılan açıklamada, Cizre'de yaşananlara ilişkin HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın temaslarda bulunmak üzere İçişleri Bakanlığına gittiği hatırlatıldı.

Açıklamada, görüşmeler sonrasında milletvekillerinin 'açlık grevine' başladığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığında bulunan açlık grevindeki heyetimiz, mevcut durumu TBMM Grubumuzla değerlendirmek üzere açlık grevi pozisyonunu da koruyarak TBMM’ye gelmişlerdir. Yapılan değerlendirmelerde TBMM grubumuzun birçok üyesinin açlık grevine katılım talebi olmuştur. Fakat heyetimizin açlık grevine devam etme iradesi sabit kalmak üzere, diğer milletvekillerimizin katılım talebi yarına kadar sağlanması muhtemel gelişmeler çerçevesinde şu an için bekletilmektedir. İçişleri Bakanlığının sonuç alma çabalarını sürdüreceği hususunda vermiş olduğu taahhütlerin gerçekleşmesini önyargıdan bağımsız olarak beklediğimizi tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz."

Açıklamada, gelişme yaşanmaması durumunda milletvekillerinin katılımı ile 'açlık grevi'nin genişletilerek sürdürüleceği belirtildi.