İçişleri Bakanlığı'nda açlık grevi yapan HDP heyeti: Sonuç alana kadar devam edeceğiz

HDP’li milletvekillerinin, İçişleri Bakanlığı'ndaki açlık grevi devam ediyor. Vekiller yaptıkları yazılı açıklamada, "Bilindiği gibi Cizre’de bir bodrumda acil tıbbi ve insani yardıma gereksinim duymakta olan yurttaşlarımıza ulaşılabilmesi için Grup Başkanvekilimiz Sayın İdris Baluken, Adana milletvekilimiz Sayın Meral Danış Beştaş ve Urfa milletvekilimiz Sayın Osman Baydemir’den oluşan heyetimiz dünden bu yana İçişleri Bakanlığı’ndadır. Bakanlık yetkililerinin heyetimize verdikleri taahhütlerin ve Cizre’deki görevlilere verdikleri talimatların yerine gelmemesi nedeniyle heyetimizin başladığı açlık grevi sürmektedir" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre; HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, HHDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP Urfa Milletvekili Osman Baydemir yaptıkları yazılı açıklamada, "Bilindiği gibi Cizre’de bir bodrumda acil tıbbi ve insani yardıma gereksinim duymakta olan yurttaşlarımıza ulaşılabilmesi için Grup Başkanvekilimiz Sayın İdris Baluken, Adana milletvekilimiz Sayın Meral Danış Beştaş ve Urfa milletvekilimiz Sayın Osman Baydemir’den oluşan heyetimiz dünden bu yana İçişleri Bakanlığı’ndadır.

Bakanlık yetkililerinin heyetimize verdikleri taahhütlerin ve Cizre’deki görevlilere verdikleri talimatların yerine gelmemesi nedeniyle heyetimizin başladığı açlık grevi sürmektedir. Heyetimizin kamuoyuyla paylaşılmasını istediği açıklama şöyledir: Cizre’de bir bodrum katında bulunan yaralı ve cenazelerin alınması için başlatmış olduğumuz açlık grevi ve İçişleri Bakanlığındaki girişimlerimiz devam ediyor.

Gerek Bakan, gerekse diğer yetkililer nezdinde yürütmüş olduğumuz çabalar henüz sonuç vermiş değildir. Bugün itibariyle saat 12.11’de yaralılardan bir kişinin daha yaşamını yitirdiğini dair bilgi edindik. Bugün saat 07.00’den 13.30’a kadar en az 10 kez ambulansın yaralıları alması girişimi Bakanlık tarafından verilen tüm taahhüt ve güvencelere rağmen durumda değişiklik yoktur.

"Olay yerine intikal için hareket eden ambulansa ateş açılıyor, çatışma süsü veriliyor"



Olay yerine intikal için hareket eden ambulansa ateş açılması dahil, çatışma süsü verilerek her türlü engelleme çıkarılmaya devam etmektedir. Bu konuda yaralılar ve cenazelerle ilgili kaygılarımızı arttıracak şekilde Cizre’de otonom hareket eden ve hiç bir talimat dinlemeyen bir savaş aygıtının devrede olduğunu gözlemlemiş durumdayız. Orada bulunan tüm yaralı ve sivillerin yaşamları tehlikededir ve bu durum Hükümet’in sorumluluğundadır. Daha fazla zaman geçirmeksizin ve daha fazla ölüme göz yummaksızın başta Hükümet olmak üzere sorumluluk sahibi herkesi sorumluluğunu yerine getirmeye çağırıyoruz."