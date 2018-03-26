HDP: Mehmet Metiner'i doğru söylemiş, tebrik ediyoruz

AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'in, "İktidar hepimizi değiştirdi, değiştiriyor. Kim 'değişmedim' diyorsa yanlış söylemdir. Güç insanı zehirler, para insanı zehirler" sözlerini değerlendiren HDP Grup Başkanvekile Meral Danış Beştaş, "Geminin su almaya başladığını ifade etmeye kimse cesaret edemiyor. Metiner ilk oldu, tebrik ediyoruz. Diğerlerini de cesur olmaya davet ediyoruz. Cesaret iyidir. Cesaret bulaşıcıdır" dedi.

TIKLAYIN-AKP'li Mehmet Metiner: İktidar hepimizi değiştirdi, değiştiriyor; kim 'değişmedim' diyorsa yanlış söylemdir

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Komünist, vatan haini, terörist gençlere okuma hakkı vermeyeceğiz" sözlerini eleştirdi. Beştaş, "28 Şubat’ı, Kemal Gürüz’ü hatırlıyoruz. Türbanlı öğrencileri nasıl engellediklerini hatırlıyoruz. Biz o zaman türbanlı gençlerin eğitim hakkının engellemesine karşıydık. Bugün komünist gençlerin eğitim hakkının engellenmesine karşıyız" dedi.

HDP Grup Başkanvekile Meral Danış Beştaş, Mehmet Metiner’in ‘güç zehirlenmesi’ ve ‘iktidarın kendilerini değiştirdiği’ne ilişkin açıklamaları ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sözü söyleyeceğimi, 40 yıl düşünsem böyle bir cümle kuracağım aklıma gelmezdi ama Metiner doğru bir şey söylemiş. Cahiliye döneminden sonraki ilk doğru sözü. Geminin su almaya başladığını ifade etmeye kimse cesaret edemiyor. Metiner ilk oldu, tebrik ediyoruz. Diğerlerini de cesur olmaya davet ediyoruz. Cesaret iyidir. Cesaret bulaşıcıdır."