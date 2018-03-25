AKP'li Mehmet Metiner: İktidar hepimizi değiştirdi, değiştiriyor; kim 'değişmedim' diyorsa yanlış söylemdir

AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, "İktidar hepimizi değiştirdi, değiştiriyor. Kim 'değişmedim' diyorsa yanlış söylemdir. Güç insanı zehirler, para insanı zehirler" dedi. AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Adıyaman'da Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) tarafından düzenlenen 'Biz birlikte Türkiye'yiz' konulu konferansa katıldı. Konferansta konuşan Milletvekili Metiner, "Şu 'sayın' kelimesinden nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden nefret etmem. Sayın vekilim, sayın bu kadar acı yani 'Mehmet kardeşim' desen 'Mehmet ağabeyim' desen ama içimizden bazıları diyor ki 'Hayır illa benim bütün sıfatlarımı sayacaksın, sayın milletvekili, sayın bilmem ne komisyon üyesi. Ne kadar çok meraklıyız." İktidarın herkesi değiştirdiğini hatırlatan Metiner, şunları söyledi: "Evet iktidar çok önemli, iktidarın dışında başka şeyler de önemli. İktidar hepimizi değiştirdi, değiştiriyor. Kim 'Değişmedim' diyorsa yanlış söylemdir. Güç insanı zehirler, para insanı zehirler, fakir fukaradan mütevazılık bekliyoruz. Fakir, fukaraya mütevazılık yakışmaz ki. Fakir fukaranın farklı bir seçeneği var mı?"