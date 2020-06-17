HDP'liler 'Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü'nün' sonraki durağı Diyarbakır'a doğru yola çıktı

HDP'nin Edirne ve Hakkari'den Ankara'ya başlattığı 'Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü' kapsamında Hakkari'den yola çıkan HDP'liler Van'daki programlarını tamamlamanın ardından Diyarbakır'a doğru yola çıktı.

DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, yolculuk öncesi Van'daki uğurlama sırasında Kürtçe yaptığı konuşmada hükümetin yürüyüşü engellemek için salgını bahane yaptığını söyledi. Aydeniz, "AKP ve MHP, barıştan, özgürlükten, demokrasiden korkuyor. Bu yürüyüş Ankara’ya kadar sürecek” diye konuştu.

Sonrasında konuşan ESP Eş Genel Başkan Yardımcısı Beycan Taşkıran ise, yürüyüşlerinin 3’üncü gününde olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye ve Kürdistan halklarının onuru için mücadele ediyoruz. Yan yana geldik, çünkü gidişattan memnun değiliz. Bu yürüyüş önemlidir. Edirne’den Hakkari'den yola çıktık. Yaşadıklarımız ortada. Bir tarafta kapitalist kriz, bir tarafta korona. Sağlık emekçilerinin, işçi sınıfının halkların ve emekçilerin, şiddete ve baskıya itilmesi var. Bu koşullara isyandır demokrasi yürüyüşü” ifadelerini kullandı.

HDP'li milletvekilleri ve beraberindeki heyetle birlikte araç konvoyu kenti turladıktan sonra Diyarbakır'a doğru yola çıktı. Van’dan yola çıkan yürüyüşçülerin akşam saat 17:00 gibi Diyarbakır’a ulaşması bekleniyor. Yürüyüş Diyarbakır programı ile devam edecek.