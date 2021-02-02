HDP'li vekillerden emniyet önünde açıklama: Boğaziçili öğrencilerin yanındayız

HDP Milletvekilleri Serpil Kemalbay, Murat Çepni ve Züleyha Gülüm, Rektör Melih Bulu'yu protesto ettikleri için gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine ilişkin Vatan Emniyeti önünde açıklama yaptı. Vekiller açıklamada HDP olarak Boğaziçi öğrencilerinin yanında olduklarını söylediler.

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Züleyha Gülüm: Bu ülkeye demokrasi gelecekse dayanışmayla, birlikte yol alarak gelecek"

HDP İstanbul Milletvekili Züleyhan Gülüm Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ile birlikte olduklarını belirterek "Çünkü dayanışma bizi yaşatır bunu biliyoruz" dedi.

Gülüm açıklamasında şunları söyledi:

"Şu an Vatan Emniyet Müdürlüğü önündeyiz. Demokratik haklarını kullanarak açıklama yapmak isteyen dışarıdaki ve üniversitedeki öğrenciler bugün gözaltına alındı. Öğrenciler 'kayyım rektör istemiyoruz' dediler. 'Kendimizi kendimiz yönetmek istiyoruz', 'Seçimle gelecek bir rektör istiyoruz' dediler. 'Kayyımınızı istemiyoruz' dediler. Bunun için bir araya geldiler. Bizler de onlarla birlikteydik. Çünkü dayanışma bizi yaşatır bunu biliyoruz. Bu ülkeye demokrasi gelecekse dayanışmayla, birlikte yol alarak gelecek. Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan kayyım meselesi bizim de meselemiz. Çünkü bu ülke zaten kayyım cumhuriyetine döndü."

"Öğrenciler cezaevine çevrilmiş bir üniversiteye hapsedilmek istendi"

"Belediyelere kayyımla el konuluyor, halkın iradesine el konuluyor. Üniversitelere el konuluyor. Bu şekilde yönetime geçiliyor. Biz bu koşullar altında bugün Boğaziçi’ne girmek istedik. Milletvekili olarak girebileceğimiz bir yere alınmadık. Ardından gözaltılar oldu. Gözaltı sırasında kötü muamele ve işkenceyle karşı karşıya kaldılar. Halen hastanede olan öğrenciler var. Üniversite içinde öğrencilere yeni bir polis saldırısı gerçekleşti. Okudukları üniversitede gözaltına alındılar. Bütün kapılar kapatılmıştı. Her taraf kuşatılmıştı. Üniversite öğrencileri adeta cezaevine çevrilmiş bir üniversite içine hapsedilmek istenmişti. Üniversite öğrencilerin buluşması engellenmişti. Ancak öğrenciler darp edilerek gözaltına alındılar.

160’a yakın gözaltı var. Burada da işkence devam ediyor. Ters kelepçe dayatması, ihtiyaçların karşılanmaması, kötü koşullarda bekletiliyor. Gözaltılar devam ediyor. Bütün avukat arkadaşlar bugün buradalar. Öğrenci arkadaşlarımıza hukuki destekte bulunuyorlar. Biz de buradayız. kayyım rektör istemiyoruz. Böyle bir saldırı asla kabul edilemez. HDP olarak tüm direnenlerin yanında olmaya devam edeceğiz."

Serpil Kemalbay: Gözaltındaki öğrenciler serbest bırakılsın

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay gözaltına alınan öğrencilerin derhal serbest bırakılmasını istediklerini söyleyerek şöyle devam etti:

"Bugün insanlık onuru ayaklar altına alınmaya çalışıldı. Üniversite öğrencilerine bir üniversiteye yapılan saldırı ve abluka kabul edilemez. Üniversite öğrencileri kayyım rektöre karşı demokratik haklarını kullanmak istiyorlardı. Günlerce barışçıl ve demokratik eylemlerini yaptı. Ancak Kabataş yalanları bitmiyor. Manipüle ederek, provoke ederek öğrencilerin talepleri gölge altında bırakılmaya çalışıldı. Yalanlar altında bırakılmaya çalışıldı. Ve bu saldırının zemini hazırlandı. Biliyoruz ki üniversite öğrencileri kayyıma, tek adamlığa karşı demokratik haklarının, özgürlüklerinin ellerinden alınmasına karşı bu direnişlerine devam edecekler. Aşağıya bakmayacaklar ve demokratik, özerk, özgür üniversite için mücadeleye devam ettikleri sürece yanlarında olmaya devam edeceğiz. Vatan’da hukuksuz bir şekilde tutuluyorlar. Öğrencilerin derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Çocukları için endişe eden aileleri var, üniversitelerde bu despotik uygulamalara, rejime karşı büyük öfke var. Bir an önce bu öğrencilerin serbest bırakılması ve kayyım rejiminin sonlandırılması lazım. Öğrenciler sadece kayyım rektörü Melih Bulu’ya karşı direnmedi, ülkenin cumhurbaşkanına direniyorlar. Aynı zamanda devletin zor güçleri Boğaziçi’ndeydi. Bu kadar demokrasinin ayaklar altında çiğnendiği dönem 12 Eylül’de bile olmamıştı. Bu iktidar, koltuklarını terketmeme, rant hırsından vazgeçmeye çağırıyoruz. Öğrencilerin talepleri karşılansın. Asla aşağıya bakmayacağız."

Murat Çepni: HDP olarak Boğaziçi Öğrencilerinin yanındayız

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni de öğrencilerin sadece kendileri için değil tüm ezilenler için direndiklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Boğaziçi direnişi kırılamıyor. Saray elinden ne gelirse devreye sokarak bu direnişi kırmaya çalışıyor. Biz buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Boğaziçi direnmeye devam ediyor. Boğaziçi öğrencileri ve diğer üniversite öğrencileri de sadece kendileri için değil, aslında tüm ezilenler için, köleleştirmeye çalışılanlar için direniyorlar. Bugün çok yoğun bir işkenceyle gözaltına alındılar fakat bir kez daha tarih yazdı ki; öğrenci arkadaşlarımız direnerek, sloganlarla gözaltına alındılar. Bir polis ordusu ile çevrildiler. Okulun tüm çevresi karakola çevrildi. Buna rağmen öğrenciler okullarına sahip çıkmaya devam ettiler. Biz de HDP olarak öğrencilerin yanında olduğumuzu söylüyoruz. Bu mücadele başarılı olana kadar, kayyım saraya gönderilene kadar öğrencilerin yanlarında olacağız. Kayyım rektör istemiyoruz. Asla başımız yere eğilmeyecek."