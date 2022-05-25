HDP'li Taşdemir'den Mersin Limanı'nda yakalanan 1.5 ton koainle ilgili soruşturma ve iddianameye tepki: Ortada bir ciğer var ama kedi yok

TBMM Genel Kurulu’nda, İyi Parti’nin Türkiye’de uyuşturucu ticareti ve siyasi bağlantılarıyla ilgili verdiği araştırma önergesi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, Mersin Limanı’nda ele geçirilen 1,5 ton kokainle ilgili soruşturma ve iddianameye tepki göstererek, “Göstermelik soruşturma yapıldı. Hazırlanan iddianame 16 sayfa. Bu soruşturmada yine sevkiyatı kimin yaptığı, hangi adrese gittiği, bu kara para meselesinde aslında kimlerin hedef olduğu ifade edilmiyor. Ortada bir ciğer var ama kedi yok. Kimsenin kediyi yakalamak, ifşa etmek gibi bir niyeti de yok” diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu’nda, bugün İyi Parti’nin Türkiye’de yasa dışı uyuşturucu ticaretini kimlerin yaptığı, uyuşturucu ticaretiyle kara para aklayanların siyasilerle bir bağlantının olup olmadığının araştırılmasına ilişkin önergenin öncelikle ele alınmasına ilişkin grup önerisi görüşüldü. İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, parti grubu adına söz alarak önergenin gerekçesini şöyle açıkladı:

"Bu adeta ülkemizin narkoz Türkiye’ye dönüştürülmesidir"

“Son aylarda organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ifşaatları sonrasında Türkiye’de ardı sıra ele geçirilen kokain miktarları dikkat çekici olmakla beraber güvenlik güçleri tarafından ele geçirilen uyuşturucular, uyuşturucu miktarlarının yalnız yüzde 10’una tekabül etmektedir. Bunun neden böyle olduğunu Meclis’e pandemi de dezenfektan ve kolonya pazarlayan firmanın sahibi Ali Osman Akat’ın 111 kilo kokainle yakalanmasına rağmen geçen cuma tahliye edilmesinden anlıyoruz.

Bu adeta ülkemizin narkoz Türkiye’ye dönüştürülmesidir. Bunun zeminini hazırlayan beceriksiz iktidar evlatlarımızın zehirlenmesinin karanlık güçlerin servetlerine servet katmanın bir fırsat penceresine dönüştürmüşlerdir…Uyuşturucu maddelerin kullanım mekanları gençlerin aileleriyle yaşadıkları evlerin içine kadar girmişlerdir ne yazık ki…Bu durum toplum sağlığını tehlikeye atarak hatta çürüterek bir milli güvenlik sorununu da beraberinde getirmektedir.”

"Kimsenin kediyi yakalamak, ifşa etmek gibi bir niyeti de yok"

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir de şunları söyledi:

“Ülkemizde uyuşturucu kullanımı 8-9 yaşlarına kadar inmiş bulunmakta. Yani uyuşturucu kullanımı neredeyse ilköğretim öğrencilerine kadar inmiş bulunuyor. Uyuşturucu kullanan kişi sayısının 10 milyonu aştığı tahmin ediliyor. Özellikle Suriye savaşından sonra üretilen eroinin neredeyse yarısının Türkiye’ye kaydığını, biz Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin yayınladığı raporlardan öğreniyoruz.

Mersin Limanı’nda Türkiye tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda 650 milyon lira değerinde bir buçuk ton kokain ele geçirilmiş. Göstermelik bir soruşturma başlatıldı. Bu operasyona dair bir iddianame hazırlandı. İddianame sayfa sayısı 16. Siz bir tweet attığınızda yüzlerce sayfalık bir iddianame ile karşılaşıyorsunuz.

Ama bu kadar tarihi bir operasyon bu kadar bu ülkenin uyuşturucu üssü haline getirildiği iddialarına rağmen yürütülen uydurmalık bir soruşturma. Bu soruşturmada yine sevkiyatı kimin yaptığı, hangi adrese gittiği, bu kara para meselesinde aslında kimlerin hedef olduğu ifade edilmiyor. Ortada bir ciğer var ama kedi yok. Kimsenin kediyi yakalamak, ifşa etmek gibi bir niyeti de yok.”

"Gelin bize katılın, uyuşturucu baronlarıyla etkin bir mücadele yapalım"

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere de şöyle konuştu:

“Bu konu Türkiye’de gecikmiş bir meseledir. Özellikle uyuşturucu ticareti Türkiye’deki kara para trafiği konusunda son yıllarda medyaya yansıyan çok ciddi iddialar var. O iddialara ilişkin maalesef yargı birimleri harekete geçmedi. Cumhuriyet savcılıkları harekete geçmedi. İktidarın vesayeti altındaki yargı kurumları bu görevi yapmadığı için bu sorumluluğun TBMM tarafından yerine getirilmesi gerekiyor. Bu araştırma komisyonun mutlaka kurulması gerekiyor.

Genel Başkanımız da Maltepe meydanında söyledi. Biz de milletin kürsüsünde bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Uyuşturucu baronlarıyla mücadele etmek için bütün gençlerimizi, çocuklarını, gençlerini zehir tacirlerine kaptıran ve şu anda evlatları cezaevlerinde bulunan bütün ailelere şu çağrıyı yapıyoruz: Gelin bize katılın. Uyuşturucu baronlarıyla etkin bir mücadele yapalım. Türkiye’yi gençlerimiz için güvenli bir ülke yapalım.”

İYİ Parti’nin önerisi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.



TBMM Genel Kurulu’nda, bugün İyi Parti’nin Türkiye’de yasa dışı uyuşturucu ticaretini kimlerin yaptığı, uyuşturucu ticaretiyle kara para aklayanların siyasilerle bir bağlantının olup olmadığının araştırılmasına ilişkin önergenin öncelikle ele alınmasına ilişkin grup önerisi görüşüldü. İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, parti grubu adına söz alarak önergenin gerekçesini şöyle açıkladı:



"Bu adeta ülkemizin narkoz Türkiye’ye dönüştürülmesidir"



“Son aylarda organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ifşaatları sonrasında Türkiye’de ardı sıra ele geçirilen kokain miktarları dikkat çekici olmakla beraber güvenlik güçleri tarafından ele geçirilen uyuşturucular, uyuşturucu miktarlarının yalnız yüzde 10’una tekabül etmektedir. Bunun neden böyle olduğunu Meclis’e pandemi de dezenfektan ve kolonya pazarlayan firmanın sahibi Ali Osman Akat’ın 111 kilo kokainle yakalanmasına rağmen geçen cuma tahliye edilmesinden anlıyoruz.



Bu adeta ülkemizin narkoz Türkiye’ye dönüştürülmesidir. Bunun zeminini hazırlayan beceriksiz iktidar evlatlarımızın zehirlenmesinin karanlık güçlerin servetlerine servet katmanın bir fırsat penceresine dönüştürmüşlerdir…Uyuşturucu maddelerin kullanım mekanları gençlerin aileleriyle yaşadıkları evlerin içine kadar girmişlerdir ne yazık ki…Bu durum toplum sağlığını tehlikeye atarak hatta çürüterek bir milli güvenlik sorununu da beraberinde getirmektedir.”



"Kimsenin kediyi yakalamak, ifşa etmek gibi bir niyeti de yok"



HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir de şunları söyledi:



“Ülkemizde uyuşturucu kullanımı 8-9 yaşlarına kadar inmiş bulunmakta. Yani uyuşturucu kullanımı neredeyse ilköğretim öğrencilerine kadar inmiş bulunuyor. Uyuşturucu kullanan kişi sayısının 10 milyonu aştığı tahmin ediliyor. Özellikle Suriye savaşından sonra üretilen eroinin neredeyse yarısının Türkiye’ye kaydığını, biz Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin yayınladığı raporlardan öğreniyoruz.



Mersin Limanı’nda Türkiye tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda 650 milyon lira değerinde bir buçuk ton kokain ele geçirilmiş. Göstermelik bir soruşturma başlatıldı. Bu operasyona dair bir iddianame hazırlandı. İddianame sayfa sayısı 16. Siz bir tweet attığınızda yüzlerce sayfalık bir iddianame ile karşılaşıyorsunuz." />