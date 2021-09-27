HDP’li Sezai Temelli: Mesajımın arkasındayım ama bugün olsa birkaç tweet daha atardım

T24 Ankara

Kürt sorununun çözümü konusunda, sosyal medyadan paylaştığı, “Demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı’dır” mesajıyla tartışma yaratan eski HDP Eş Genel Başkanı, Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP’nin açıkladığı tutum belgesi konusunda, “Tweetimin, mesajımın arkasındayım. Şimdi olsa yine öyle atardım ama arkasına birkaç twit daha eklerdim. Müzakere nedir, çözüm nedir? Müzakere yoksa çözüm üretemiyorsunuz. Müzakerenin muhataplarına işaret ettim ben. Yoksa çözüm adresi olarak Meclis’tir, toplumdur, bütün yapılardır. Müzakere masasını yapmamış bir Meclis var geride. Şimdi yapacak bir Meclis’i istiyoruz. Sadece Meclis, sadece belirli adresler değil. Büyük bir toplumsal mutabakat, büyük bir meşruiyet zeminin yaratılması ve tüm aktörlerin bu sürece dahil olması katılması ile kalıcı bir çözümü var etmek mümkün. Bu aktörlerden siyaset denkleminde olmazsa olmaz aktörlerdin biri Abdullah Öcalan’dır” dedi.

Temelli, HDP’nin tutum belgesini açıklamasının ardından T24’ün sorularını yanıtladı. Temelli, Twitter'dan paylaştığı mesajlar nedeniyle parti içinde bir tartışma yaşanıp yaşanmadığı, bir kırgınlığı olup olmadığı konusunda, “HDP’de müzakere bir kültürdür. Bir kırgınlık olmaz, olmadı” dedi.

Temelli, kendisine yönelik tepkiler ve tutum belgesinde çözüm adresinin Meclis olarak gösterilmesi konusunda ise şunları söyledi:

“Olmazsa olmaz aktörlerden biri Öcalan”

“Siyasetin mutabakata vardığı, uzlaşmaya vardığı bir zemin olarak Meclis hepimizin gösterdiği adres. Dolayısıyla Meclis’in üzerinde taşıdığı sorumluluğu yerine getirmesi açısından önümüzdeki dönemin bu anlamda çok hassas bir dönem olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Bütün açıklamalarda da buna işaret ediliyor. Bugünkü açıklamamızda da Meclis’e işaret edilmiştir. Ama bunun ötesi de vardır. Sadece Meclis, sadece belirli adresler değil. Büyük bir toplumsal mutabakat, büyük bir meşruiyet zeminin yaratılması ve tüm aktörlerin bu sürece dahil olması katılması ile kalıcı bir çözümü var etmek mümkün. Bu aktörlerden siyaset denkleminde olmazsa olmaz aktörlerden biri Abdullah Öcalan’dır. Bunu ihmal ederek, bu meşruiyeti sorgulayarak Meclis’te de çözüm üretme şansı çok olanaklı olmayabilir.

“Söylediğim şey yeni değil”

Tabii ki yorum çok geniş bir yelpazede gerçekleşti. Ama önyargılı olanları bir tarafa bırakırsak büyük bir kesimce doğru anlaşıldı. Çünkü ben siyaset denkleminin eksiksiz kurulmasını dile getirdim. Bir tespitte bulundum. Bir polemik yaratmak ya da belirli sıralamalar yapmak değil, bütünlüklü bir çözüm istiyorsak bu siyaset denklemini olabildiğince bütün faktörleriyle, aktörleriyle, değişkenleriyle inşa etmeliyiz. Siyasetin sorumluluğu budur. Artı benim söylediğim de yeni bir şey değildi zaten. 2013’ten beri hep birlikte yaşanan bir süreçti. Herkesin deneyimlediği bir süreçti.

“Tweetimin arkasındayım”

Türkiye’nin çözülmesi gereken acil sorunları var. Bu demokrasiyi birlikte nasıl inşa ederiz?

Elbette tweetimin arkasında duruyorum. Bu açıklamada da zaten yine işaret edildiği gibi açıklama tüm muhataplarıyla, tüm aktörleriyle ortaklaşa bir çözüme işaret ediyor. Kürt sorununun çözümü karmaşık bir siyasi denklemdir. Bu aktörlerden biri de kuşkusuz İmralıdır. Yegane yol bu muhataplığın inşası ile mümkündür. Türkiye bunu yaptı. Sonra vazgeçti. Dolmabahçe mutabakatının yıkılmasıyla. O günden beri Türkiye ne büyük sorunlarla uğraşıyor. Demokrasi adına bugün ayakta duran hiçbir yapı söz konusu değil. Meclis hepimizin buluşacağı bir zemin. Bunu kimse inkar etmiyor. Öcalan da inkar etmiyor. Yasaları değiştirecek adres zaten Meclis’tir. Ama nasıl yapacağını toplumla, bütün muhataplarıyla tartışarak var edebilir Meclis. Tabii ki Meclis, ama çevreleyen toplumu da meşruiyeti artık toplumca atfedilmiş muhatapları da dikkate almak gerekir. Bana yönelik eleştiriler de elbette önemli. Ama konuşuyor muyuz şimdi, konuşuyoruz. Neyi konuşuyoruz, ihmal ettiğimiz bir şeyi. İhmal ettiğimiz bir şeyi konuşmaya başladık. Müzakere nedir, çözüm nedir? Müzakere yoksa çözüm üretemiyorsunuz. Müzakerenin muhataplarına işaret ettim ben. Yoksa çözüm adresi olarak Meclis’tir, toplumdur, bütün yapılardır. Müzakere masasını yapmamış bir Meclis var geride. Şimdi yapacak bir Meclis’i istiyoruz. Bütün muhataplarıyla bir demokratik çözüm. Twiti bugün olsa yine öyle atarım ama birkaç twit daha eklerim. Çünkü anladım ki meale ihtiyacı var Türkiye’de tweetlerin.”

TIKLAYIN | HDP'li Sezai Temelli'den Kılıçdaroğlu'na "Kürt sorunu" yanıtı: Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır