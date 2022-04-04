HDP'li Saruhan Oluç, TBMM'deki basın toplantısını rahatsızlığı nedeniyle yarım bıraktı

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısını rahatsızlığı nedeniyle yarım bıraktı. Oluç, “Kusura bakmayın basın toplantısını sonlandıracağım, biraz rahatsızlandım çünkü” dedi ve toplantı salonundan ayrıldı.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, bugün TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Oluç, açıklamalarının başında yazar Mıgırdiç Margosyan’nın vefatı sebebiyle taziye dileklerini iletti. Oluç daha sonra, “Kusura bakmayın basın toplantısını sonlandıracağım, biraz rahatsızlandım çünkü” dedi ve toplantı salonundan çıktı.

HDP, konuya ilişkin; "Oluç, rahatsızlığından dolayı toplantıyı yarım bırakmak zorunda kaldı. Kendisi şu anda doktor kontrolü altında" açıklamasını yaptı.