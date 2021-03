HDP'li Sancar: PİA’nın kuruluşunun engellenmesi tamamen keyfiliktir

Yaklaşık iki yıldır kuruluş dilekçeleri kabul edilmeyerek fiilen kuruluşu engellenen İnsan ve Özgürlük Partisi (PİA) yetkilileri, HDP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, bu uygulamanın tamamen keyfi olduğunu, Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası'nın açıkça ihlali anlamına geldiğini söyledi.

Henüz kuruluşunu tamamlayamayan PİA'nın Eş Genel Başkanı Mehmet Kamaç, Genel Başkan Yardımcıları Menüce Gülmel, Ahmet Kaya, Parti Kurucusu Tahirhan Bozdemir, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Eş Genel Başkan Yardımcıları Tuncer Bakırhan ve Alican Önlü ile bir araya geldi.

"PİA'nın kuruluşunun engellenmesi tamamen keyfiliktir"

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, yapılan işlemin siyasi bir partinin kuruluşuna ilişkin dilekçenin kabul edilmemesinin tamamen Anayasa'ya ve Siyasi Partiler Yasası'na aykırı olduğunu ve yetkililerin suç işlediğini belirterek şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanlığı sadece eksik evrak dolayısıyla başvuruyu reddedebilir, parti programıyla ilgili tek yetkili ise AYM’dir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı size bildirimde bulunmak zorundadır. Başka hiçbir yolu yok. Dolayısıyla şu an partinizle ilgili yapılan bütün işlemler suçtur. Evraklar alınmamışsa ya da alınıp işlem yapılmamışsa bu suçtur. Eğer evraklarınız verilmişse bu parti kurulmuştur. Şu anda yapılan her şey Anayasa'ya, Siyasi Partiler Yasası'na aykırıdır, bunu yapanlar suç işliyor. 2018’den sonra 32 parti kuruldu, sadece 2020’de 27 parti kurulmuş, hiçbirine sorun çıkarmamışlar. PİA’nın kuruluşunun engellenmesi tamamen keyfiliktir. Partiniz çok değer verdiğim bir geleneği teslim ediyor. Her türlü siyasi ve hukuki desteği sunarız. Bütün herkesin bu duruma tepki göstermesi ve buna tavır koyması gerekiyor. Burada yapılan ayrımcılığın nedenini iyi biliyoruz. Sizlerin temsil ettiği geleneğin Kürt halkı içinde de önemli yeri vardır. Bu gelenek, Kürt halkına karşı başka türlü manipülasyon derdinde olan partileri tedirgin ediyor. Kendilerini mütedeyyin gösteren başka partiler var ve PİA’nın kurulmasının engellenmesi onların önünü açmaya yöneliktir. Çünkü varlığınız iki yüzlülüğü açığa çıkaracak kadar önemli bir yerde duruyor. Bu duruma çok net biçimde karşı çıkıyoruz. Sonuna kadar yanınızdayız."

"8 gündür İçişleri Bakanlığı'nın önündeyiz"

PİA Eş Genel Başkanı Mehmet Kamaç da konuşmasında İçişleri Bakanlığı'nın partinin kuruluş dilekçesini almadığına dikkat çekerek, "İçişleri Bakanlığı bu dilekçeyi almamakta ısrar ettikçe biz de bu dilekçeyi vermekte ısrar edeceğiz. Anayasal haklarımız için bunu sürdüreceğiz" dedi. Kamaç, eski AKP'li isimlerin kurduğu DEVA ve Gelecek partilerinin hedeflerinin ise "dindar muhafazakar kitleyi etrafında toplayıp, Kürt meselesini ideolojik bir meseleye indirgemek" olduğunu savundu.

Mehmet Kamaç, şöyle konuştu:

"En üst düzeyde desteklerinizi hissettik. Bugün Kürdistan üzerindeki siyasette şöyle bir gerçeklik var; AKP içinden çıkan partiler var, bunların asıl hedefi dindar muhafazakar kitleyi etrafında toplayıp, Kürt meselesini ideolojik bir meseleye indirgemektir. Kürtleri temsil edecek bir partinin kurulmasına izin vermemelerinin nedenin altında bu bakış da yatıyor. Belli meselelerde kimseye boyun eğmemiş, hak ve özgürlük için mücadele etmiş bir gelenektir. Kürt meselesi Türkiye’nin en büyük meselesi ve çözüm bekliyoruz. Bunu programımıza da yerleştirdik. Medine Vesikası'nı programına almış bir parti, bu konuları istismar etmek isteyen partiler için tehlikelidir. Bütün yolları denedik, sonuçta Ankara’dayız. 8 gündür İçişleri Bakanlığı'nın önündeyiz. İçişleri Bakanlığı bu dilekçeyi almamakta ısrar ettikçe biz de bu dilekçeyi vermekte ısrar edeceğiz. Anayasal haklarımız için bunu sürdüreceğiz. İkincisi diplomasiye önem veriyoruz. Bazı partileri ziyaret ettik. Bu meselenin sadece PİA sorunu olmadığını, hepimizi ilgilendirdiğini anlattık. STK’ları ziyaret ettik. Bu konunun hukuki sürecini de başlatacağız. Bu süreçte boyun eğmemiş bir gelenek olarak herkesin korktuğu bir zeminde dik durarak örnek oluşturmaya çalışıyoruz. Her toplumda olduğu gibi farklılıkların yaratılışın gerekçesi olduğunu düşünüyoruz. HDP yoksa PİA’nın anlamı yoktur biz yoksak HDP’nin de anlamı yoktur. Bu diğer partiler için de böyledir." (ANKA)