HDP'li Paylan’dan, gazeteci Hülya Kılınç yorumu: Utanç duydum, bir kadın gazeteci yapayalnızdı, bu da bizim eksiğimiz

HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, Libya’da şehit olan MİT mensuplarına ilişkin haberleri nedeniyle hakkında verilen hapis cezası kararının onanmasının ardından gazeteciler Hülya Kılınç, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel’ın yeniden tutuklanmasıyla ilgili konuştu. Paylan, gazeteci Kılınç’ın Manisa’da tutuklandığı sırada yalnız olmasıyla ilgili “Bu ülkenin bir milletvekili olarak o görüntüyü gördüğümde utanç duydum. Bir kadın gazeteci yapayalnızdı, bu da bizim eksikliğimiz" değerlendirmesinde bulundu.

HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Paylan, +Gerçek’in YouTube kanalında yayınlanan “Canan Kaya ile Ya Sorulmasaydı?” adlı siyaset programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bir kadın gazeteci yapayalnızdı, bu da bizim eksikliğimiz"

Paylan, Libya’da şehit olan MİT mensuplarına ilişkin haberleri nedeniyle hakkında verilen hapis cezası kararının onanmasının ardından gazeteler Kılınç, Pehlivan ve Ağırel ile ilgili “Böyle bir dönemde gazetecilik yapmaya çalışanlar, ileride çocuklarına bu günleri altın madalyalarıyla anlatacaklar. Bu yaşanılanlar onlar için birer şeref madalyası olacaktır” dedi.

Paylan, aynı davadan Manisa’da tutuklanan gazeteci Hülya Kılınç’ın yalnız bırakılmasıyla ilgili şöyle konuştu:

"Bu ülkenin bir milletvekili olarak o görüntüyü gördüğümde utanç duydum. Bir kadın gazeteci yapayalnızdı, bu da bizim eksikliğimiz. Bizim o bölgede bir milletvekilimiz yok ama tüm milletvekilleri olarak daha örgütlü bir şekilde yanında olabilirdik veya meslektaşları da onun yanında olabilmeliydi. Benzer görüntüleri Diyarbakır ve Bitlis gibi illerde de görüyorum. Bu bölgelerde de gazetecilik yapmaya çalışan pek çok cesur yürek var. Onlar da çoğu kez gözaltına alınıp susturulmak istendiler, tutuklandılar ama her şeye rağmen mücadele ediyorlar. Bu dönem bir dayanışma dönemi olmalı. Bu dayanışmayı büyüttükçe de onların saldırılarını boşa çıkaracağımızı düşünüyorum.”

Gazeteci Hülya Kılınç’ın cezaevine, yeleğinde “Ahlak” yazan bir polis tarafından götürülmesi de tepki toplamıştı. Kılınç, serbest bırakılmasının ardından "Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Sonuna kadar bunu götüreceğim" açıklaması yapmıştı.

TIKLAYIN - Cezaevine götürülen gazeteciye görülmemiş muamele: "Ahlak Masası" yelekli polis götürdü, bu şekilde basına görüntü verildi

TIKLAYIN - Gazeteci Hülya Kılınç'tan 'ahlak polisi' yeleğine tepki: Hesap vermeleri gerekiyor

TIKLAYIN - CHP’li Taşcıer, gazeteci Hülya Kılınç’a yeleğinde “Ahlak” yazan bir polisin eşlik etmesini eleştirdi: Bu çirkin uygulamanın sorumlularının hesap vermesi gerekir