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Gazeteci Hülya Kılınç'tan 'ahlak polisi' yeleğine tepki: Hesap vermeleri gerekiyor

"Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağız"

18 Şubat 2022 00:16

Libya’da şehit olan MİT mensuplarına ilişkin haberleri nedeniyle hakkında verilen hapis cezası kararının onanmasının ardından yeniden tutuklanan gazeteci Hülya Kılınç, bugün serbest bırakıldı. Kılınç, kendisini cezaevine götüren kadın polisin üniformasında 'ahlak polisi' yazmasıyla ilgili olarak, "Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Sonuna kadar bunu götüreceğim. Bunun bir bedeli varsa hesap vermeleri gerekiyor. Bunun, kadın kimliğimden dolayı kaynaklandığını da düşünüyorum." dedi.

hülya kılınçahlakpolisigazeteci
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