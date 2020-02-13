HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: Mustafa Koçak ve Grup Yorum üyeleri ölümün kıyısında

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis’te hak ihlallerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Gergerlioğlu, ölüm orucu eylemi yapan Mustafa Koçak ile Grup Yorum üyeleri Helin Bölek ile İbrahim Gökçek'in ölümün kıyısına yaklaştığını vurgulayarak, "Bu insanlar ölürse bu büyük bir insanlık ayıbı olacaktır" dedi.

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