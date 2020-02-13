HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: Mustafa Koçak ve Grup Yorum üyeleri ölümün kıyısında

Gergerlioğlu, 2019 yılında kaçırılan ve 9 ay boyunca kayıp olduktan sonra Antalya’da ortaya çıkan ve tutuklanan Gökhan Türkmen’in mahkemede verdiği ifadeye ilişkin konuştu. Kaçırılan ve ortaya çıkan insanların ailelerine yaşadıklarını anlatmadıklarını hatırlatan Gergerlioğlu, şunları söyledi:
"Demokratik bir hukuk devletinde hükûmet düşer"
Yeni Yaşam gazetesinin haberine göre mahkemede savunma veren Gökhan Türkmen, ‘271 gün işkence, taciz ve tehdit altında kaldım. Antalya da 3 polis yelekli kişi tarafından kaçırıldım. Oradan bir ormanlık alana götürüldüm, elbiselerim soyuldu, daha sonra gözüm kapalı bir şekilde bir merkeze götürüldüm. Bana işkence yapıldı, lambaların açık olduğu yerde ayakta bekletildim ve ayakta kalmaktan bayılarak yere düştüm. Çok az yemek verildi, çok zayıfladım. En sonunda kaçırıldığım yer olan Antalya’ya götürüldüm, orada ortaya çıkarıldım. Çıktıktan sonra tekrar Ankara’ya getirildim’ dedi. Bu açıklamalardan sonra İçişleri Bakanı’ndan cevap bekliyoruz.” dedi
Demokratik bir hukuk devletinde Gökhan Türkmen’in ifadelerinin hükûmet düşüreceğini belirten Gergerlioğlu, ülkenin polis devleti haline dönüştüğünü ifade etti.
"Hamile kadınlar yasa dışı şekilde cezaevinde tutuluyor"
Gergerlioğlu, hamile kadınların yasa dışı bir şekilde cezaevinde tutulduklarını belirterek, cezaevinde yaşanan hak ihlallerine dair şunları söyledi:
“Sincan Kadın Kapalı cezaevinde E-2 koğuşunda logarlar tıkanmış, tuvaletler berbat, 6 çocuk sürekli annesinin yanında kalıyor, çok ağır bir koku var ve avluya çıkamıyorlar. Elazığ F Tipi Cezaevinden çok şikâyetçiyiz. Çok şikayet alıyoruz. Yetkililer telefonlara bile çıkmıyor. Elazığ F Tipi Cezaevinde bulunan Hüseyin Bağ, kendisine ve arkadaşlarına dönük işkence ve kötü muamelenin arttığını söylüyor. Birileri 12 Eylül uygulamalarını sahiplenmeye çalışıyor.
Cezaevlerine kitaplar alınmıyor. Elif Şafak’ın kitaplarının bile alınmadığını biliyoruz. İzmir Cezaevinden bize gelen başvurularda 13 aydır tutuklular çıplak aramaya maruz kalıyor. Kelepçeli muayeneyi kabul etmedikleri için tedavi edilemiyor. Jandarma tutuklulara ‘apış aranı da ararım’ diyor. Cezaevlerinde ayrıca nakil sorunları var. Düşmanca ve hukuk dışı uygulamalar yapılıyor.”
Hatay’da “çocuklarım aç” diyerek kendini yakan Adem Yarıcı’yı hatırlatan Gergerlioğlu, Cumhurbaşkanın Ahlat’ta saray yapma derdinde olduğunu söyledi.
"Ölümün kıyısındalar"
Gergerlioğlu, açlık grevindeki Grup Yorum üyeleri ile Mustafa Koçak’a ilişkin de konuştu. Gergerlioğlu, “Mustafa Koçak, adil olmayan bir yargılama sonrasında hala açlık grevine devam ediyor. 200 günü aşmış durumda, hayati açıdan son derece tehlikeli bir durumda. Ölümün kıyısına yaklaşmış durumda. Grup Yorum açlık grevinde. Helin Bölek 237 gündür açlık grevinde. Bir deri bir kemik kalmış durumda. Talepleri, Grup Yorum üzerindeki siyasi baskıların sona erdirilmesinden başka bir istekleri yok. Yarın öbür gün bu insanlar ölürse bu büyük bir insanlık ayıbı olacaktır. İbrahim Gökçek yine 239 gündür açlık grevinde” diye konuştu.