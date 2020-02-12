Ölüm orucundaki Grup Yorum üyesi Gökçek’ten 14 Şubat'taki duruşmasına çağrı: Adalet ve özgürlük istiyorum

Silivri 9 No'lu Kapalı Cezaevi’nde 199 gün sürdürdüğü açlık grevi eylemini ölüm orucuna çeviren ve eyleminin 239’uncu gününde olan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek,tutuklu Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, gönderdiği mektubunda, "adalet ve özgürlük istiyorum" diyerek, 14 Şubat’ta görülecek duruşmaya katılım çağrısı yaptı.

Tutuklu bulunduğu Silivri 9 No'lu Kapalı Cezaevi’nde 199 gün sürdürdüğü açlık grevi eylemini ölüm orucuna çeviren ve eyleminin 239’uncu gününde olan Gökçek, eylemi ve sağlık durumuna ilişkin avukatları aracılığıyla mektup gönderdi.

Mektubunda 46 kiloya düştüğünü belirten Gökçek, ayaklarında yanma hissinin oluştuğunu belirtti.

Mektubunda "Bugün hukuka uygun olan tek şey, taleplerimizin karşılanmasıdır. Kimseden hak dilenmiyoruz, adaleti söke söke alacağız diyoruz" ifadelerini kullanan Gökçek, 14 Şubat'taki duruşmaya çağrı yaptı.

Dört talepleri var

Grup Yorum üyeleri, tutuklu üyelerinin tahliye edilmesi, İçişleri Bakanlığı tarafından haklarında çıkarılan yakalama kararlarının kaldırılması, konser yasaklarının ve İdil Kültür Merkezi üzerindeki baskıların son bulması talebiyle önce açlık grevine başlamış, ardından eylemi ölüm orucuna dönüştürmüştü.

Silivri 9 No'lu Kapalı Cezaevi’nde açlık grevi eylemini 199’uncu gününde ölüm orucuna çeviren İbrahim Gökçek’in eylemi 239’uncu gününde. Aynı taleple açlık grevinin 213’üncü gününde ölüm orucuna geçen Helin Bölek’in eylemi ise, 237’nci gününde.