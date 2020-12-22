HDP'li Meral Danış Beştaş: Leyla Güven’in nerede olduğunu nihayet öğrendik; Elazığ Kadın Cezaevi'ne götürülmüş

Hakkında tutuklama kararı verilen ve dün gözaltına alınan DTK Eşbaşkanı Leyla Güven'in nerede olduğunu bilmediklerini söyleyen HDP Grup Başkan Vekili Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, paylaşım yaparak Güven'in Elazığ Cezaevi'ne götürüldüğünü açıkladı.

Beştaş, "Leyla Güven’in nerede olduğunu nihayet öğrendik. Elazığ Kadın Cezaevine götürülmüş. Başka bir ildeki cezaevlerine götürme uygulaması hem tutuklananlar için hem de aileleri için ayrı bir eziyet olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Beştaş: Leyla Güven dün geceyi TEM'de geçirdi

"Her şey gösteriş olsun diye yapılıyor" diyen Beştaş şöyle konuştu:

Alelacele karar veren mahkeme gece yoktu. 23.00'te hakim bulunamadığı için olsa gerek yada terörle mücadele şubesinde biraz daha eziyet edelim diye Leyla Güven'i TEM'e götürdüler. Biz de takip ediyorduk aracı soktuk avukatları içeri gönderdik niye TEM'de diye. Sonuçta hakkında yakalama kararı var ve kanun gereği derhal hakim önüne çıkarılması lazım. Güven dün geceyi TEM'de geçirdi. Gece 2.30a kadar emniyetin önünde bekledik. Savcı yine keyfi bir şekilde tıpkı milletvekilinin evine gönderdiği gibi 24 saat gözaltı kararı verdi. Bugün sabah adliyeye getirildi. Hakim avukatlardan aldığım bilgiye göre 2 dakikadan fazla görmemiş onu mahkeme kaleminde işlemler yapılmış. Her şey gösteriş olsun diye yapılıyor. Usule uyuyoruz diye gösteriyorlar.

"Nereye götürüldüğünü bilmiyoruz"

Beştaş sözlerine şöyle devam etti:

"Programa başladıktan sonra bir mesaj aldım bugün saat 4te Diyarbakır Cezaevi'nden çıkarılmış ve şuana kadar hangi cezaevine götürüldüğünü bilmiyoruz. Şimdi Diyarbakır'dan da götürüldü. Dün gece emniyette tutuldu. Bu sabah cezaevine götürüldü ve bugün avukatlar ziyarete gittiğinde de başka biriyle götürüldüğünü güvenlik sebebiyle bunu açıklayamayacaklarını söylemişlerdi. Şüphesiz öğreneceğiz nereye götürüldüğünü; ama şunu özellikle belirtmek istiyorum rehin alma kararlarından sonra başka cezaevlerine götürmek de çok vahim bir uygulamadır."

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