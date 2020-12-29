HDP'li Kaya ile İletişim Başkanı Altun arasında 'Olay TV' tartışması

İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya, 26 günlük yayın hayatına son veren Olay TV’ye ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. HDP'li Kaya, "Medyada artan sansür ve baskılar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından mı yürütülmektedir?", "Olay TV'nin kapatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tarafından herhangi bir baskı yapılmış mıdır?" ve "Cumhurbaşkanlığı, Olay TV sermayedarlarından Cavit Çağlar ile bugüne kadar kaç görüşme gerçekleştirmiştir? Bu görüşmelerin içeriği ve kapsamı nedir?" sorularını yöneltti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, HDP’yi hedef altığı Twitter paylaşımında şunları yazdı:

"Bir HDP'li şahıs beni suçlayan bir ‘soru önergesi’ vermiş. PKK'dan emir almadan ağzını açamayanlar ifade özgürlüğünden bahsediyorlar! HDP'nin de onun efendilerinin de hedefinde olmak şereftir. Büyük, güçlü ve tam bağımsız Türkiye yolunda canımız feda."

"Suçluluk psikolojisi size kendinizi kaybettirmiş"

Altun’un paylaşımını Twitter'dan alıntılayarak açıklama yapan HDP’li Kaya, "Sayın Altun, Anayasa ve TBMM İçtüzüğü'ne göre verdiğimiz bir soru önergesini kriminalize ederek bizi hedef göstermeniz gerçekten gülünç. Ancak anlıyoruz ki, suçluluk psikoloji size iyice kendinizi kaybettirmiş. Hukuka ve insan haklarına geç kalmadan hürmet gösterin ve uyun" ifadelerini kullandı.

HDP'li Kaya, şunları söyledi:

Olay TV'nin kapatılmasına ve basın emekçisi dostlarımızın hedef gösterilmesine karşılık bugün, denetim yetkimizi kullanarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı sayın Fuat Oktay'a üç soruluk bir soru önergesi verdik. Ancak sayın Altun üzerine alınarak doğrudan cevap vermiş. Doğal olarak suçlu suçunu itiraf etmiş oldu. Ancak bu sadece kişilerle ilgili bir sorun değil. Bu, 18 yıllık AKP iktidarının kurumsallaştırdığı anti-demokratik, hukuk tanımaz, baskıcı, sansürcü ve tehditkâr düzeninin bir parçasıdır.

"Atanmış biri olarak haddinizi bilin"

Soru basit. Olay TV'nin kapatılmasında ve basın emekçilerinin/çalışanlarının hedef gösterilmesinde bir ilginiz var mıdır? Yok mudur? Bir soru önergesi üzerinden ucuz milliyetçilik yaparak, kendinizden 'milli kahraman' yaratma çabanız anlamsız. Bizim arkamızda sizde olduğu gibi efendiler, 'reisler' yok. Bizim dostlarımız, yoldaşlarımız, bütün zorluklara ve yoksulluklarına rağmen yanımızda yer alan halkımız var. 20 bin gözaltı 10 bin tutuklama var, işçiler var köylüler var, kadınlar var öğrenciler var. TBMM'de üçüncü büyük grubu oluşturan, 5.5 milyondan fazla oy almış (çaldıklarınızı saymıyoruz) bir partiye, onun temsilcilerine ve milletvekillerine bayağı bir dille saldıramazsınız. Atanmış biri olarak haddinizi bilin.

Altun'dan yanıt

HDP’li Kaya’nın paylaşımının ardından bir açıklama daha yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şunları söyledi:

"İlgili HDP'li şahıs bana cevap vermiş. ‘Hukuka ve insan haklarına geç kalmadan riayet edin’ demiş. Kandil'in talimatıyla HDP listesine iliştirilmiş biri bunu söylüyor! Siz, Kandil'den emir almadan konuşamazsınız! Dediğim gibi sizin yani Kandil'in hedefinde olmak şereftir!"