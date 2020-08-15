HDP'li il ve ilçe eşbaşkanları gözaltına alındı

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Aydın Ortaklar İlçesi Eşbaşkanı Tekin Erikli ve Muş İl Eşbaşkanı Abdulbari Yiğit, bu sabah saatlerinde evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı.

Aydın’ın Ortaklar ilçesinde HDP İlçe Eşbaşkanı Tekin Erikli, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

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Yeni Yaşam gazetesinde yer alan habere göre polisin, Erikli’nin evine baskın yaptığı sırada aile fertlerini yere yatırarak tehdit ettiği, 12 yaşındaki çocuğu S.E.’nin kafasına silah dayadığı iddia edildi.

Önce ilçede bulunan Ortaklar Karakolu’na götürülen Erikli'nin, ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi’ne götürüldüğü öğrenildi.

Öte yandan, Muş’un Bulanık ilçesinde de HDP İl Eşbaşkanı Abdulbari Yiğit’in evi polisler tarafından basıldı. Baskın sırasında evi dağıtan polisler, Yiğit’i gözaltına alarak Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. Yiğit’in neden gözaltına alındığı ise öğrenilemedi.

Dün de Şırnak ve Hakkari'de düzenlenen operasyonlarda 13 HDP'li gözaltına alınmıştı.