Şırnak ve Hakkari'de düzenlenen operasyonlarda 13 HDP'li gözaltına alındı

Hakkari'nin Şemdinli, Çukurca ve Yüksekova ilçeleri ile Şırnak'ın Silopi ilçesinde yapılan operasyonlarda 13 HDP'li gözaltına alındı.

Hakkari kent merkezi ile Şemdinli, Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Hakkari Eski Belediye Başkanı Şükrü Çallı, İHD Şemdinli yöneticisi Pınar Yılmaz, Nihat Turgut, Ramazan Erik, Mehmet Emin Seven, Hividar Ertunç, Ömer Faruk Tekin, Mesut Kıratlı, Reşît Güneç, Mehmet Çapraz, Ümit Duman ve Felem Aker gözaltına alındı.

Öte yandan HDP Silopi İlçe Örgütü yöneticisi olan Delil Ürek, bu sabah evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Ürek’in hangi gerekçe ile gözaltına alındığı konusunda bilgi edinilemedi.