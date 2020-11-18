HDP'li iki milletvekiline "Demokrasi Yürüyüşü" gerekçesiyle fezleke

HDP Milletvekilleri Alican Önlü ve Habip Eksik hakkında milletvekilleri hakkında, partinin “Demokratik Mücadele Programı” kapsamında Hakkâri ve İstanbul’dan Ankara’ya yapılan “Demokrasi Yürüyüşü”ne katıldıkları gerekçesiyle fezleke hazırlandı. Fezlekeler, Meclis'e gönderildi.

Fezlekelerin gerekçesinde, şu ifadeler yer aldı:

“Demokrasi Yürüyüşü’ adı altında çeşitli illerden başlanılarak Ankara ilinde sona erecek, protesto eyleminde çok sayıda HDP milletvekilinin aralarında bulunduğu yaklaşık 20 araçlık konvoyun Batman ili istikametinden Diyarbakır ili Bismil ilçesine intikal etmesi üzerine; Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan tüm ikazlara rağmen (Bismil) Fırat Mahallesi Dicle Caddesi üzerinde ısrarla gerçekleştirilmek istenilen protesto eylemine 27. dönem milletvekili Alican Önlü’nün katılım sağladığı tespit edildi”

Her iki milletvekiline “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu”na muhalefet ettikleri ileri sürüldü.