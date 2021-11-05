HDP'li Hatimoğulları: Milleyha Kuş Cenneti neden sulak alan ilan edilmedi, bölgeye otel yapılacağı iddiaları doğru mu?

Eylül ayında kamuoyuna sulak alan ilan edildiği açıklanan Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Kuş Cenneti’nin sulak alan yapılmadığı HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları’nın soru önergesiyle ortaya çıktı. Hamitoğulları, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye “Milleyha neden sulak alan ilan edilmedi Bölgeye otel yapılacağına dair iddialar doğru mudur?” sorusunu yöneltti.

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, Milleyha Kuş Cenneti’ne hendek açılıp moloz dökülmesi, sulak alan ve çevresinin imara açılmasına dair iddialarıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması istemiyle 27 Temmuz tarihinde soru önergesi verdi. Önergeye aylar sonra cevap geldi. Milletvekili Tülay Hatimoğulları, meclise verdiği soru önergesine verilen yanıtın ardından bir basın açıklaması yaptı.

"Önergedeki sorulara yanıt gelmedi"

Gazete Duvar'dan Burcu Özkaya Günaydın'ın haberine göre, açıklamada Hatimoğulları açıklamada, "Milleyha sulak alanında/çevresinde yapılması planlanan bir imar girişimi mi vardır? Milleyha sulak alanının korunmasını sağlamak üzere çalışmalarınız var mıdır? Alanda kanalları açanlar, molozları ve bitki örtüsüne toprak yığını dökenler tespit edilmiş midir? Kamuoyuna bu konuda bilgi verilecek midir?” sorularına cevap alamadıklarını belirtti.

"Olayın takipçisi olacağız"

Siyasiler tarafından Milleyha Kuş Cenneti’nin sulak alan ilan edildiği iddiaları olduğunu fakat resmi olarak bu alanın sulak alan olmadığını resmi yazıda görüldüğüne dikkat çeken Hamitoğulları “Milleyha neden sulak alan ilan edilmedi Bölgeye otel yapılacağına dair iddialar doğru mudur?” diye sordu. 14 Ekim 2021 tarihinde, aynı konuyu ikinci önerge ile tekrar Meclise taşıdıkları hatırlatan Hatimoğulları, olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

"Sulak Alan tescil edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir"

Önergeye aylar sonra verilen yanıtta "Milleyha Sulak Alanı’nın Mahalli Sulak Alan tescil edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kanal, sulak alanın dışında vatandaşın kendi özel arazisinde sınır belirlemek için açılmış olup, sulak alan ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Ayrıca Milleyha Sulak Alanı’nda denetimler devam etmektedir” denildi.

3 Eylül tarihinde Milleyha’nın sulak alan ilan edilmişti

Defalarca moloz, çöp dökülen Milleyha Kuş Cenneti, kuş gözlemcileri ve çevre, doğaseverlerin konunun üzerine gitmesi ve sosyal medyada gündem olmuş, Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, milletvekilleri tarafından ziyaret edilmişti. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü İsmail Üzmez ile görüşerek, 3 Eylül tarihinde Milleyha’nın sulak alan ilan edildiğini duyurmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda da Milleyha Kuş Cenneti’nin olduğu bölgede bungalov tarzı otel projesi ortaya çıkmıştı.