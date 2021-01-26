HDP'li Gergerlioğlu'ndan 'sürekli mesaj atıyor' diyen Ahmet Hakan'a: Çıplak aramayı gündem etmekten kaçmak için bunlara sığınmanıza gerek yok

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğu, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın kendisi için, "Benim ‘çıplak arama’ konusunda bir şeyler yazmamı istiyor. Sürekli. İnatla. Durmaksızın. Telefonuma mesajlar atıyor. Atıyor, atıyor, atıyor. Sonra da Twitter’dan... ‘Ahmet Hakan’a mesaj attım ama yazmadı’ diyerek... Beni ifşalıyor. Ve taraftarlarına hedef gösteriyor" sözlerine yanıt verirken, "Çıplak aramayı gündem etmekten kaçmak için bunlara sığınmanıza gerek yok. Kral çıplak ve görmek istemiyorsunuz! Var mısınız kalıcı çözüm için ilettiğim belgelerin gereğini yapmaya? Yaftaladınız gerçeği ve sustunuz sonra!" dedi.

HDP'li Gergerlioğlu, Ahmet Hakan'ın "Diyarbakır’da HDP il binasının önünde aylardır oturma eylemi yapan ve evlatlarını PKK’dan talep eden Diyarbakır Anneleri’ni bir kerecik olsun ziyaret edebilir ve onların dertlerini dinleyebilir mi acaba?" sorusuna da atıfta bulunurken, "Bil ki o anneler ilk bana müracaat etmişti, kalıcı çözümün önünü devlet açmadığı için yollar açılmamıştı!" ifadesini kullandı.

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Twitter'dan açıklama yapan HDP'li Gergerlioğlu'nun ifadeleri şöyle:

"Sayın Ahmet Hakan, Kürt meselesinde barış istediği için işinden ihraç edilmiş insanım ve Türkiye barışını sağlamak için sonuna kadar mücadele edeceğim. Çözüm sürecinde söylediğimin aynısını sonra da söylediğim için ihraç edildim. Meselenin güncel siyasetten arındırılmasına, kalıcı çözümün sağlanmasına odaklandım ve başarmak zor değil. Çıplak aramayı gündem etmekten kaçmak için bunlara sığınmanıza gerek yok. Kral çıplak ve görmek istemiyorsunuz! Var mısınız kalıcı çözüm için ilettiğim belgelerin gereğini yapmaya? Yaftaladınız gerçeği ve sustunuz sonra!

Bil ki o anneler ilk bana müracaat etmişti, kalıcı çözümün önünü devlet açmadığı için yollar açılmamıştı! Hodri meydan! Devlet, çözümün önünü samimi şekilde açsın, hepimiz 'çocuklar ölmesin, analar ağlamasın' diyelim, taşın altına elini sokan ilk biz oluruz, canı yanan hepimiz."

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