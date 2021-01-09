'Aradım, açmadı' demişti; HDP'li Gergerlioğlu, tweet'ten sonra Ahmet Hakan'ın kendisine dönüş yaptığını söyledi

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, çıplak arama iddialarını gündeme getirdikten sonra 'FETÖ’cülerin çıplak arama iddiaları etkili olamıyor' başlıklı bir yazı yazan Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın telefonlarına yanıt vermediğini söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Gergerlioğlu, "Çıplak arama konusunda yazı yazdıktan sonra Sn. @ahmethc’ı aradım, telefonumu açmadı. Oysa kendisine gerçekleri anlatacaktım. Bir gazeteci çarpıcı gerçekleri merak eder, kaçmaz diye bilirdim. Her zaman aramasına açığım, ona çok okunacak gerçek olaylar anlatacağım. Gerçek önemlidir” dedi.

Gergerlioğlu, sosyal medyada paylaştığı bu mesajından sonra Ahmet Hakan, "Pardon, ne zaman aradınız? Aradığınızı ben niye bilmiyorum? Arasanız niye açmayayım?" diye yanıt verdi.

Gergerlioğlu ise Hakan'a, "Yazınızdan sonraki gün ve sonrasında 4 kez, asistanınıza da haber bırakmıştık. DM'den telefonumu gönderdim, sizde kayıtlıdır sanırım, yine de gönderdim" yazdı.

Söz konusu diyalogdan bir süre sonra yeni bir paylaşım yapan Gergerlioğlu, Ahmet Hakan'la görüştüğünü söyledi.

Gergerlioğlu, "Tweetimden sonra Sn. @ahmethc aradı, konuştuk. Telefonumun silinmiş olduğunu, asistanından haber gelmediğini söyledi, Whatsapp'tan yazsaydınız dedi, 'yazdım ama bakmadınız' dedim, baktı, doğruladı Neyse, beyanına inandım. Konuştuk, toplantısı vardı, tekrar arayacak, konuşmak iyidir" dedi.

Ahmet Hakan'la yeniden konuştuğunu yazan Gergerlioğlu, "Tekrar görüştük Sn. @ahmethc ile. OHAL'in toplumsal maliyetleri raporlarımızı gönderdim. Çıplak arama yeni bir şey değil ki. Raporları tetkik ederek döneceğini söyledi. CNN Türk'te de konuşuruz, kendi kanalım ÖFG TV'de de. Haklı olduğum için güçlü olduğumu söylemiştim, geri yapmam" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?



TBMM Genel Kurulu'nda 9 Aralık 2020’tarihinde yaptığı konuşmada Ömer Faruk Gergerlioğlu, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’nde üniversite öğrencisi 30 kişinin gözaltına alındığını, üst araması esnasında kanuna aykırı davranılarak, öğrencilere çıplak arama yapıldığını belirtmişti.

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Ahmet Hakan 22 Aralık 2020’de şöyle yazmıştı:

“Bütün bir Türkiye, artık şunları çok iyi anladı: FETÖ’cülük, bir aldatma ve kandırma hareketidir. Başı, ortası ve sonu sinsilik üzerine bina edilmiştir… Öyle inandırıcı yalan söylerler ki... Saf gibi aldanırsın. Öyle etkileyici rol yaparlar ki... 'Acaba' mı dersin. Yukarıdan bir emir alırlar, hepsi aynı yalanı söyler. Tarihte hiç görülmemiş bir senkronize yalan örgütüdür bu.”