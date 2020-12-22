Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili ve İnsan Hakları Savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Uşak’ta gözaltına alınan 30 üniversite öğrencisi kadının çıplak arama işkencesine maruz bırakıldığı iddiası üzerine AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in "Türkiye’de çıplak arama olduğuna asla inanmıyorum, yok böyle bir şey" yanıtının ardından "çıplak arama" tartışması devam ediyor.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "FETÖ’cülerin çıplak arama iddiaları etkili olamıyor" görüşünü savundu.

Hakan yazısında, "Bütün bir Türkiye, artık şunları çok iyi anladı: FETÖ’cülük, bir aldatma ve kandırma hareketidir.Başı, ortası ve sonu sinsilik üzerine bina edilmiştir.Gerçek amacı gizlemek, adamların milli sporudur.Örgütün en temel şiarı şudur: Olduğun gibi görünme!Dava adına gözlerini kırpmadan yalanları patlatırlar.Solcu olurlar, liberal olurlar, Atatürkçü olurlar.İcabında dans ederler, içki içerler, top sakal bırakırlar.Kılıktan kılığa girmekte, sızmakta, sokulmakta üstlerine yoktur.Çokyüzlülüğün zirvesine ulaştıkları için deşifre olmazlar. Öyle inandırıcı yalan söylerler ki... Saf gibi aldanırsın.Öyle etkileyici rol yaparlar ki... 'Acaba' mı dersin.Yukarıdan bir emir alırlar, hepsi aynı yalanı söyler.Tarihte hiç görülmemiş bir senkronize yalan örgütüdür bu." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Kimimiz iş işten geçtikten sonra...Kimimiz ta en başta...Bunların hepsini anladık.İşte tam da bu yüzden...Bu örgüt mensuplarının beyanlarını esas almak...İnsanın kendini mal gibi hissetmesine yol açmakta. 'Çıplak arama' konusunda anlattıkları korkunç hikâyelerin toplumda sarsıcı bir etki yapamamasının en temel nedeni budur." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Gergerlioğlu, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada Uşak'ta gözaltına alınan 30 üniversite öğrencisi kadının çıplak aramaya maruz bırakıldığını söylemiş, "'Külotunuzu çıkarın, oturun kalkın bakalım' dendi ve yaptırdılar. Yazıklar olsun" demişti.

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Bu konuşmanın ardından AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Ömer Faruk Gergerlioğlu kadar ben Meclis'i terörize eden başka bir milletvekili görmedim. Türkiye'de çıplak arama olduğuna asla inanmıyorum, yok böyle bir şey. Zaten bu konuya İçişleri bakanımız genel kurulda cevap verdi. Bunu çok net söyleyeceğim, bu bir FETÖ yöntemidir. Ne münasebet, hem de bahsettiği kadınlar mütedeyyin kadınlar" şeklinde konuşmuştu.

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Dün de Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve aralarında il emniyet müdür yardımcılarının da yer aldığı çok sayıda polis, Uşak Adliyesi'ne giderek, Gergerlioğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.