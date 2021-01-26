Ahmet Hakan: HDP’li Gergerlioğlu sürekli mesaj atıyor, beni ifşalıyor, ben de ondan iki şey talep ediyorum

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, “HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, benim ‘çıplak arama’ konusunda bir şeyler yazmamı istiyor. Sürekli. İnatla. Durmaksızın. Telefonuma mesajlar atıyor. Atıyor, atıyor, atıyor. Sonra da Twitter’dan... ‘Ahmet Hakan’a mesaj attım ama yazmadı’ diyerek... Beni ifşalıyor. Ve taraftarlarına hedef gösteriyor.” görüşünü savundu.

Hakan, kendisinin de Gergerlioğlu’ndan iki talebinin olduğunu belirterek, "Bir: Diyarbakır’da HDP il binasının önünde aylardır oturma eylemi yapan ve evlatlarını PKK’dan talep eden Diyarbakır Anneleri’ni bir kerecik olsun ziyaret edebilir ve onların dertlerini dinleyebilir mi acaba? İki: PKK’ya ait bir hücre evini andıran HDP’nin Esenyurt ilçe binasıyla ilgili olarak... “Biz demokratik bir partiyiz. Silahlı örgütle bizim ne işimiz olur? Bu nasıl sivil demokrasi? Böyle parti mi olur?” diyebilir mi acaba?" ifadesini kullandı.

Hakan yazısında, "Bu ikisini yaparsa... Hem kendi adıma hem de onun adına çok memnun olurum. Peki ya yapmazsa? Hiç merak etmesin! Kendisini mesajlarla taciz etmeyeceğim. Sosyal medyadan da ifşalamayacağım. Rahat oynayabilir yani." düşüncesini dile getirdi.